Vitor Roque, lección sabida

Vitor Roque, en su llegada a Brasil / Palmeiras

Del fichaje y desfichaje de Vitor Roque por el FC Barcelona en apenas un año y su paso ni siquiera testimonial por el primer equipo no hay ninguna lección que aprender porque ya nos la sabemos de tanto repasarla. Aunque el joven futbolista brasileña pase como una anécdota en la historia del Barça que no merecerá ni una nota a pie de página para eruditos culerólogos, su caso no es excepcional, ni en el club azulgrana, ni en el fútbol profesional ni, ¡ay!, en el amateur.

Del traspaso de Vitor Roque, no sabemos nada. Del dinero que ha movido la operación, quiero decir. El Barça no dio las cifras acordadas con el Athletico Panaerense por el fichaje del delantero de 18 años. Una de las cantidades que se publicaron fueron 30 millones de euros más 31 millones en variables. En verano, entre que el chaval no convencía a nadie y que el club necesitaba masa salarial para inscribir a los jugadores que tenía pendientes, fue cedido al Betis. Y ahora lo devuelven a Brasil, al Palmeiras por una cantidad que tampoco se ha publicado. De nuevo, alguien ha hecho correr que son 25,5 millones de euros más 5 millones de variables.

No importa. Porque las cifras de los traspasos, sin dejar de ser significativas y creyendo que deberían ser públicas, no son determinantes. La industria del fútbol ha crecido de forma desorbitada en las últimas tres décadas, desde la irrupción de las televisiones privadas y la sentencia por el caso Bosman. Los presupuestos de los equipos más poderosos han subido hasta límites inimaginables hasta hace poco. Y sin embargo, los clubs están endeudados como nunca. Porque todos los beneficios que generan se canalizan hacia otros agentes del circuito a través de los miles de contratos que se firman sin control alguno, o con filtros internos que son una broma y no sirven ni para la galería, y de las comisiones que se generan en las idas y venidas de jugadores como, pongamos por caso, el tal Vitor Roque.