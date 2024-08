Lo de Vitor Roque no es (aún) un fracaso

Vitor Roque, Barça - Betis / SPORT

Cuántos futbolistas en el Barça no han aguantado la tremenda losa del precio que se ha pagado por ellos? Demasiados. Eso responde a dos problemas. Uno, el sobrecoste histórico en materia de fichajes que ha lastrado al club los últimos tiempos; y dos, la incapacidad de los jugadores en cuestión de soportar niveles altos de presión. En este saco podríamos meter a Coutinho, a Rochemback, a Geovanni, Simao Sabrosa y muchos otros. La mayoría, todo hay que decirlo, tuvieron tiempo de sobras para demostrar que merecían jugar y ser relevantes en el Barça.

Esta reflexión viene a todo lo que ha pasado estas semanas con Vitor Roque. Un chico de 19 años, que aterrizó en un transatlántico como el azulgrana con 18, que tenía experiencia únicamente en el fútbol brasileño. Un cambio de vida, de cultura, de fútbol y de todo abismal. Y que merecía (merece) una paciencia que en el Barça actual es más bien escasa.

SIN SUFICIENTES OPORTUNIDADES

Hay quien se atreve a ponerle el cartel de ‘fracaso’ ya a la operación con el brasileño y al paso del ex del Athletico Paranaense por la Ciudad Condal. Para mí no lo es. Por lo menos, no todavía. Repasemos algunos números de su breve estancia en la capital catalana. Lo máximo que ha jugado en un mismo partido son 62 minutos. Dos únicos partidos de titular. Ni siquiera debutó en la Champions.

Vitor Roque con el Barça / SPORT

Llegó en un contexto de máxima tensión deportiva en el primer equipo con cuatro títulos en juego que se dirimían en apenas dos meses de margen. ¿Cómo podemos esperar que un futbolista que acaba de cumplir la mayoría de edad se sobreponga a todos estos factores y marque diferencias desde el primer día? Que juegue un par de ratitos y sea determinante. ¿Que podría haber tenido mejores actuaciones y haber aportado algo más en lo poco que Xavi le dio? Sí, claro.

¿CRUCIFICARLO YA?

Pero sería de necios crucificarlo ya por esos cinco meses escasos y malvenderlo ahora que todavía tiene algo de cartel y se puede sacar algo. Eso es lo que algunos defienden. Respetable, pero a mi juicio la opción de cederlo es la más acertada. Necesita acumular minutos y protagonismo. Flick no se los podía dar. Sale la posibilidad del Betis, que además apenas tiene delanteros.

Contexto idóneo para crecer y seguir sumando experiencia y conocimiento del fútbol europeo. Pellegrini lo quiere. A poco que lo haga medio bien tendrá muchas oportunidades. Otra cosa será si pasan las semanas y se atasca, sigue siendo víctima de la presión y no cuaja. Ahí sí que si el próximo verano no ha arrancado en Sevilla y vuelve por la puerta trasera podremos empezar a sacar conclusiones más contundentes. Y apuntar a culpables.

El problema en todo este asunto del mineiro es que su agente, André Cury, es un ‘sospechoso habitual’ en Barcelona (está detrás de otras operaciones con jugadores brasileños de dudosa valía). Y eso crispa aún más los ánimos. Y quien lo paga es el futbolista. Injusto a todas luces.