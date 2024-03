ATHLETIC CLUB FC BARCELONA

El Barça empezó como casi nunca y acabó como casi siempre. Es decir, que los azulgranas saltaron al terreno de juego concentrados, con las ideas claras y con esa intensidad obligada que tantas veces habíamos reclamado. Parecía que se habían acabado aquellos errores garrafales iniciales que terminaban en gol provocando un desorden de difícil arreglo. No hubo gol en contra, pero el esperanzador inicio solo fue un espejismo. O sea, que Faltó algo más de garra y menos mala suerte.

Cualquier ilusión se perdió del todo tras la lesión de Jong. Con su ausencia desapareció el orden y se extinguió el centro del campo. Más aún cuando también se lesionó Pedri. A partir de ese instante, el Barça estuvo más a remolque de un Athletic menos intenso que en otras ocasiones.

Un mal partido

No fue un buen partido, faltó acierto y crear oportunidades. Digo esto porque al Barça solo le valía una victoria si querían superar al Girona y seguir presionando al Madrid. Y como pasaban los minutos y el equipo no reaccionaba, la sensación de oportunidad perdida se iba apoderando de un Xavi desesperado. El técnico del Barça fue sancionado de nuevo con una nueva tarjeta amarilla y su imagen nos recordó a la de esos partidos caóticos que parecían olvidados. Tanto es así, que esta vez no hubo excusa alguna. El técnico reconoció el mal juego del equipo

Athletic Club - FC Barcelona / efe

Visto lo visto es imposible soñar con la Liga. Es más, siendo realistas, la única esperanza es ahora luchar por esa segunda posición que permitiría al Barça disputar la próxima Supercopa de Arabia y así ingresar unos millones más que necesarios para la tocada economía del club.

A todo eso, habrá que ver quién y cómo sustituye a de Jong y Pedri. Dos futbolistas casi imprescindibles en el centro del campo azulgrana. Lesiones al margen, el equipo ha dado un paso atrás en uno de los momentos más importantes de la temporada. Pues eso, que solo queda intentar quedar segundo, superar al Nápoles y cruzar los dedos…