Visto lo visto, ¿El Barça, de verdad, va a dejar escapar a Ter Stegen en enero?

La dirección deportiva del Barça fue valiente en verano y decidió realizar un cambio estratégico en la portería. Creían que había llegado el momento de sustituir a Ter Stegen y jugaron muy fuerte fichando a Joan García, renovando a Szczesny y dando salida a Iñaki Peña. Una revolución en toda regla que debía asegurar una posición muy sensible para prácticamente la próxima década. Fue una apuesta meditada y seguramente necesaria que, sin duda, ha sido refrendada mayoritariamente por el rendimiento del exespanyolista, que ha disipado cualquier duda y que va camino de convertirse en un baluarte de presente y futuro.

La planificación iba viento en popa hasta la inesperada lesión de Joan, un accidente que puede suceder en cualquier momento pero que está causando estragos en el rendimiento del equipo. Szczesny, al que se le premió con la renovación por sus buenos servicios el curso pasado, debía actuar este año como acompañante y mentor del nuevo fichaje. Vaya, que asumía el rol de jugar nada y poco disfrutando del vestuario en dónde es uno de los profesionales más queridos por el vestuario.

Pero el destino ha querido que el polaco tuviese que saltar al ruedo de forma imprevista y en un momento crítico de la temporada por las bajas acumuladas. Y la realidad es que su rendimiento dista muchísimo del del curso anterior. Los números no engañan y ha encajado 15 goles en 8 partidos, pero lo que escama más es que esos 15 goles han llegado en tan solo 39 remates. Es decir, que encaja casi la mitad de los chuts que le hacen los rivales. Son cifras, realmente, para reflexionar.

Szczesny no es el máximo culpable de nada, pero sí parte de este desastre defensivo en el que se ha convertido el Barça. El polaco está muy expuesto por la línea avanzada de Flick y por la irregular presión que hace el equipo blaugrana este curso, pero cabría preguntarse si con otro portero bajo palos -con Joan García es evidente- los números serían algo distintos. No es que la imagen del equipo mejore, pero tal vez sí los resultados.

En nada se va a llegar al mercado de enero en el que, en teoría, Marc-André Ter Stegen tendrá las puertas abiertas, si así lo desea, para abandonar el club. Es lo que se había planeado y también sería muy lícito que el portero alemán escogiera este camino sabiendo que en el equipo blaugrana no va a tener opciones de jugar. Lo que debería analizar el cuerpo técnico y la dirección deportiva es si no supone un riesgo demasiado alto dejar marchar a un portero de primerísimo nivel por lo que pueda pasar de aquí a finales de temporada.

Como mínimo, en el Barça se debería debatir el asunto. No hay duda que Joan García será el titular de aquí hasta finales de temporada, pero son muchísimos meses en los que puede pasar de todo. Desde lesiones hasta sanciones en momentos decisivos del curso. Y aquí la duda es si se va a seguir apostando por Szczesny como segundo portero o, tal vez, se le da alguna oportunidad al alemán que, a pesar de sus lesiones, sigue siendo un guardemeta 'top'. Las planificaciones siempre son modificables en función de los resultados y el rendimiento. Y aquí, en la portería, hay un caso claro para evaluar. ¿Visto lo visto, el Barça de verdad asumirá el riesgo de dejar salir a Ter Stegen en enero?. Que se lo piensen.