El VIR, ElPozo, la mujer del César y el 'atraco del siglo'

Empecemos por el final. En el año 62 antes de Cristo, el emperador romano Julio César se divorció por un malentendido que dañó la reputación de su esposa (Plutarca). De ahí viene ese dicho de que "la mujer del César no tan solo debe ser honesta (u honrada), sino también parecerlo".

Avancemos 21 siglos. La Federación Española de Fútbol (RFEF) se alió con ElPozo Alimentación como patrocinador de la selección española masculina. ¿Imaginan que Endesa patrocine al Barça o al Madrid en la Liga Endesa de baloncesto? Es como pasear por Chicago y ver en pleno centro una torre con la inscripción 'Trump' en letras grandes. Ah, no, que esto último sí sucede.

Vayamos al principio. El 'VAR barato', que en el fútbol sala es una 'pantallita' minúscula sin más ángulos de cámara y, en ocasiones, con toda la grada encima presionando a los árbitros, es un auténtico desastre. Sí, lo llaman VIR (Video Instant Replay). Eso sí, este sistema dio al Barça la Copa de España en 2024 en una final muy accidentada ante ElPozo.

El pasado sábado, el Barça perdió el liderato a manos de ElPozo tras empatar en la pista del Quesos El Hidalgo Manzanares (3-3) con dos decisiones arbitrales previa consulta con el VIR que han levantado ampollas en toda la sección. Y ojo, que los de Juanlu Alonso (¡qué gran técnico!) hicieron lo correcto: pedir revisión tras plantar cara a un Barça al que ya ganaron en el Palau.

Unas manos inexistentes de 'Lucho' Gauna en la recuperación que habría supuesto el 2-4 y un penalti por manos de Joao Victor de rebote en una acción que acabó en gol de Antonio dieron la vuelta a la realidad en el Manzanares Arena ante el estupor del banquillo blaugrana.

Pese a que tienen la instrucción de no cambiar las decisiones si no son situaciones claras, los colegiados dieron la razón al cuadro local en sus dos peticiones de rearbitraje. Sobre todo la acción del gol fue un error flagrante que merecería hasta una disculpa. Bien haría el Comité Técnico de Árbitros en arreglar estos desaguisados en vez de llamar a capítulo a periodistas.

El desastre es tan grande, que el 1-2 fue un golazo de Miquel Feixas de portería a portería que no se emitió por una realización de épocas pretéritas. "Una pena que no se pudiese ver. Estas cosas hay que mejorarlas", lamentó. A menudo, las repeticiones hacen que se pierda el seguimiento de las acciones e incluso se sacan caras en la grada en vez del partido en vivo.

La RFEF dio un paso adelante con el videoarbitraje y paga casi toda la inversión, pero hacen falta más tiros de cámara y una pantalla más grande, entre otras cosas. Fueron los clubs quienes lo votaron. Así que... ajo, agua y a poner más dinero. "No sé para qué tenemos VAR", se quejó el técnico Javi Rodríguez tras el partido. El VAR o VIR debería ser positivo, pero... así no.