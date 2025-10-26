Vinicius pide a gritos que Florentino le venda

Vinícius Júnior muestra su desaprobación al ser sustituido mientras Xabi Alonso, con las manos en los bolsillos, observa su reacción / Bernat Armangue / AP

Hay gestos que pesan más que un mal pase o un penalti fallado. Y el de Vinicius este domingo en el Bernabéu, en plena recta final de un Clásico cargado de tensión, fue uno de esos. El brasileño no solo se fue del campo cabreado: se fue del partido, del equipo y casi del club.

Con 70 minutos en las piernas, Xabi Alonso tomó una decisión táctica: sentó a Vinicius para dar entrada a Rodrygo. Una decisión lógica viendo el desarrollo del juego. Pero al ’7’ no le sentó nada bien. Su reacción fue inmediata, desproporcionada y profundamente egoísta. Gestos, reproches, incredulidad... y un desplante en toda regla mientras el equipo se jugaba algo más que tres puntos.

En un partido en el que Mbappé estaba dando una lección de madurez competitiva y Bellingham trabajaba como un veterano, Vinicius decidió convertirse en el centro del drama. No por lo que hizo con el balón, sino por cómo reaccionó sin él. Se marchó al vestuario con cara de pocos amigos, sin mirar a su entrenador, sin mirar a nadie. Solo él y su mundo.

Hace tiempo que Vinicius vive en una burbuja donde se ve más importante de lo que realmente es. Cree que está por encima de los cambios y de las decisiones tácticas. Lo que antes se le perdonaba como fuego competitivo, empieza a parecer simplemente soberbia.

El fútbol no espera a nadie, y mucho menos en un vestuario donde el protagonismo se reparte cada vez más por méritos. El contraste con Mbappé es demoledor.

Florentino Pérez ha podido tomar nota. Si Vinicius se siente tan por encima del club como para montar un numerito así en el partido más visto del año, quizás lo que está pidiendo no es más protagonismo… sino una salida.