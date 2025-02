Vinicius está más fuera que dentro, Lamine a punto de renovar

Vinicius Jr celebrando un gol con el Real Madrid en LaLiga / AGENCIAS

En Madrid tienen montado un buen show con el futuro de Vinicius. Arabia Saudí le ofrece una millonada indecente, el jugador dice con la boca pequeña que quiere renovar y el Madrid calla. Este es el decorado de cara a la galería. Pero la realidad es muy distinta. Los petrodólares han roto el mercado, tienen un poder de intimidación imbatible. Cuando te ofrecen seis veces más de lo que ganas, no hay quien resista.

Es una cuestión de tiempo. Florentino no es tonto y espera tranquilo una carambola, una jugada de póker. Sueña con hacer un buen negocio con el traspaso –un mínimo de 400 millones aunque su cláusula sea de 1.000- y, por otro lado, sacarse de encima un excelente jugador que se ha convertido en un gran problema por su mal carácter y comportamiento. Vinicius sabe perfectamente que en el Bernabéu no le dará los millones que pide, le ofrecerán menos de lo que cobra Mbappé ya que el francés es el elegido para liderar el equipo. Oficialmente, el brasileño no está en venta, pero si pagan bien lo envolverán con un lazo rosa y lo facturan encantados a Riad.

Estamos en un mundo donde el dinero impone su ley, muchos jugadores eligen convertirse en mercenarios riquísimos. Cristiano Ronaldo abrió el camino y Vinicius acabará igual ya que el fichaje se ha convertido en una cuestión de estado para Arabia. No le fichará ningún club, sino directamente el fondo de inversión público que controla el negocio del petróleo, el PIF (Public Investment Fund), el organismo oficial que está detrás del Mundial 2034 que se celebrara en Arabia Saudí por obra y gracia de Infantino. La FIFA, como ven, también tiene precio. Se repite la historia de lo sucedido hace años con Qatar. Una dictadura con mala reputación por su nepotismo y marginación de las mujeres, utiliza el futbol para lavar su imagen.

Lamine Yamal, el contrapunto

El contrapunto de lo que sucede con Vinicius se llama Lamine Yamal, un jugador que llegó a la cantera del Barça con siete años y que solo sueña con conquistar la gloria en el Camp Nou. A punto de cumplir los dieciocho años, tiene un porvenir maravilloso donde se le valora y protege. Pero bien hará Laporta, más pronto que tarde, en cerrar el círculo de las renovaciones emprendidas firmando a Lamine su primer gran contrato. Se lo ha ganado a pulso, es de justicia. Acaba contrato el 2026 y hay que atarle largo para que nadie se atreva a especular con su futuro.

Lamine ha demostrado que es el nuevo Messi, un jugador diferencial con un talento excepcional. La estrella que iluminará el nuevo Camp Nou se ha ganado el corazón de los culés por su humildad y buena cabeza. La gran diferencia con Vinicius está clara, no le obsesiona el dinero y es feliz aquí. Razones más que poderosas para tratarlo como se merece.