¡Que viene Joao Cancelo!

El partido de la Supercopa de España contra el Athletic nos ha dejado a todos con muy buen sabor de boca. La verdad es que nadie esperaba del equipo de Valverde tan poca oposición, parecía como si el Barça les tuviera minada la moral, los vascos apenas tuvieron diez minutos de cierto predominio sobre el campo porque después del primer gol encajado fueron deshaciéndose como un azucarillo ante un Barça que mostró ganas y buen fútbol. La verdad es que los de Flick alzaron el pie del acelerador a partir del quinto gol, de lo contrario la humillación hubiese podido ser histórica.

Más allá de la Supercopa, esta semana hemos sabido la contratación de Joao Cancelo, un exjugador del club que ha provocado estupor en algunos comentaristas. Muy característico del perfil culer es matar a alguien antes de que nos muestre si es o no merecedor de ser repudiado. Ahora está de moda, y lo digo así porque creo que muchos se apuntan a decir lo que opinan otros: opinar que Joao Cancelo no vale para el Barça. Que nos lo hemos quedado porque no había otra cosa en las rebajas.

Probablemente algo de esto debe haber; pero yo digo que tan malo no es, y aunque sé que alguno volverá a recordar los dos errores que tuvo ante el PSG y el Real Madrid, de eso hace ya unos años y eso no hace de él un jugador desastroso. Estoy de acuerdo que no es un jugador que ilusione; pero desengañémonos, el Barça no puede, y menos en el mercado de invierno, comprar jugadores top que ilusionen, porque son caros y todos sabemos, aunque algunos no lo quieran ver, cómo están las arcas del club por mucho que desde el mismo club se diga que vamos bien.

Yo prefiero esperar a ver el rendimiento de Cancelo cuando le vea jugar con la camiseta blaugrana y bajo las órdenes del mago Flick que ya sabemos de lo que es capaz de hacer con jugadores que nos parecían que no eran para el Barça; acordémonos de Raphinha, que algunos le querían echar, o de Eric Garcia, que preferían que se quedara en el Girona.

A ver, Joao Cancelo llega para arrimar el hombro y no para quitarle el puesto a nadie. Es un jugador rápido y polivalente que ante una situación de urgencia, estoy seguro, nos va a ayudar. Amén.