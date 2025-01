Se viene un enero salvaje en salidas y fichajes

Esport3

El Barça ha vuelto a la regla del 1:1 del fair play, lo que quiere decir que Laporta vuelve a tener la posibilidad de fichar a lo grande siempre y cuando traspase y/o reduzca masa salarial, también a lo grande. Un Laporta, además, eufórico por su victoria político-judicial con Olmo y Pau Víctor y con la firme convicción interior de haber dejado con el culo al aire a la oposición.

Las formas han sido las que han sido, altamente discutibles, a muchos socios, muchísimos, incontables, no les ha gustado este sainete. Pero también muchos socios, muchísimos, incontables, y desde el miércoles muchos más, entienden que el objetivo se ha cumplido... y que no les vengan con monsergas.

En esas, un Laporta con ganas de revancha y con barra libre económica es todavía más Laporta, o sea, más imprevisible y peligroso. Se presenta un enero salvaje en materia de salidas y puede que fichajes. No sé lo que saldrá de ahí, pero no tengo la menor duda de que Laporta prepara un golpe de efecto ante el pueblo para dejar KO a esa supuesta élite opositora que no le hace ni cosquillas.

Primero intentará vender. Lo de Araujo ya le viene bien; De Jong está sentenciado y le intentarán hacerle ver que si no se va se hartará de chupar banquillo. Ansu Fati ya lo debe tener claro después del miércoles. Eric García y Christensen son claramente carne de cañón... Como pille cacho, Laporta fichará. Y que le vayan anunciando, que no poniendo, mociones de censura. El populismo es eso y eso es Laporta. Gustará o no, pero a él le va bien. Y no cambiará.

