Victoria sin triunfalismos

Los jugadores del Barça al final del partido de la Champions contra el Slavia Praga en el Eden Arena Fortuna / Dani Barbeito

En el partido del martes contra el Slavia de Praga se vio, una vez más, la capacidad que tiene el Barcelona para encarar un resultado inicialmente adverso frente a un rival rocoso, a seis bajo cero y sobre un terreno de juego duro como una piedra en el que el balón más que resbalar botaba como una liebre.

El partido dejó de todo, cosas buenas y menos buenas: durante los primeros 25 minutos los checos superaron a un Barça que perdía balones y que parecía no saber reaccionar frente a un marcaje hombre a hombre, Koundé fallaba pases, Gerard Martín no transmitía seguridad, Lewandowski desaparecido, salvo para marcar un autogol.

La buena noticia de la primera parte fue Fermín, un chaval que está creciendo, que ya es un titular indiscutible en este equipo y que lleva cinco goles en la competición. Visto lo visto, en el descanso algunos comentaristas de radio, habida cuenta de la debilidad defensiva del equipo, que ha encajado en todos los partidos de esta eliminatoria, clamaban por el fichaje de un central de peso.

Se echó de menos a Lamine, un jugador que ya sabemos de lo que es capaz. Otro aspecto negativo fue la lesión de Pedri, un jugador fundamental para el orden y concierto de este Barça y de cuya lesión en el momento de escribir este artículo no se vaticinan buenas noticias.

Para acabar con lo negativo, me decepcionó un Raphinha espeso que no paraba de correr pero que no consiguió hilar ninguna jugada reseñable. Lo bueno, a pesar de todo lo anterior, ha sido en que el equipo de Flick nos ha transmitido en todo momento su capacidad para remontar el partido, pese a que les costaba entrar en él. Pero pasaron.

Los 'culers' hemos de estar satisfechos, pero sin triunfalismos. Se ha conseguido el objetivo a pesar de los inconvenientes mencionados; ahora nos queda posicionarnos entre los ocho primeros y así esquivar un par de partidos incómodos, nada fáciles, algo que, por cierto, veo bastante probable habida cuenta del rival claramente inferior que nos espera en la próxima jornada europea.