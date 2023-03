Otra victoria por la mínima y otro paso hacia el título

Primera final, primera victoria. Y la Liga, un poco más cerca. Todavía quedan 14 jornadas, pero el Barça este domingo dio un paso trascendental hacia el título. Xavi anunció el sábado que había llegado la hora de la verdad para el equipo blaugrana. Que todos los partidos hasta el cierre del campeonato iban a ser decisivos. Que estaba prohibido fallar. Que errores como el cometido en Almería no se podían repetir. El equipo asumió el mensaje del entrenador y afrontó el duelo contra un Valencia en crisis con una intensidad absoluta.

Nadie quería una sorpresa desagradable que pudiera generar una nueva 'mini crisis' en el entorno. La presión sobre este Barça que se está construyendo es enorme. La exigencia de ser campeón sí o sí no es fácil de encajar. Y solo la experiencia de Xavi, que sabe mejor que nadie qué es y qué significa el Barça, puede hacer más soportable ese escrutinio constante. Las decepciones europeas, además, han aumentado la tensión. Por eso, ir asegurando poco a poco la Liga con triunfos como el de hoy ante el Valencia permite serenar los ánimos y dar oxígeno a un equipo que se sabe sometido a un examen constante.

No fue un buen partido del Barça. Demasiadas bajas trascendentales (Pedri, Lewandowski y Dembélé por lesión y Gavi por sanción) que obligaron a confeccionar un 'once' diferente. Xavi decidió regresar al 4-3-3 y dio la titularidad a un Ansu que, de nuevo, evidenció estar lejos de su mejor forma. El gol de Raphinha a los 15 minutos parecía augurar un encuentro plácido. Pero nada más lejos de la realidad. El Valencia, a pesar de estar luchando dramáticamente por evitar el descenso, generó más problemas de los esperados en un Spotify Camp Nou que volvió a sufrir.

Ferran (con un penalti que falló) y Ansu (con un disparo al palo) pudieron poner el 2-0, pero la expulsión de Araujo obligó al Barça a jugar la última media hora con solo 10 futbolistas. Aguantó como pudo el conjunto blaugrana y logró otra victoria por la mínima (la décima) que le acerca un poco más al título. Sufriendo, pero tres puntos más... a la espera de lo que haga el Madrid esta noche ante el Betis.

XAVI, ANIVERSARIO 'CASTIGADO'

Xavi no pudo celebrar su partido número 50 como entrenador del Barça en el banquillo. Estaba sancionado por acumulación de tarjetas. Su pasión en la banda le ha costado este disgusto. No pasa nada. Como él dice, el equipo técnico es precisamente eso, un equipo. Y fue su hermano Òscar quien dirigió el encuentro con Xavi en las gradas. El balance de Xavi no puede ser más satisfactorio: 37 victorias, 7 empates y 6 derrotas. Con un 74 por ciento de triunfos en este medio centenar de partidos, Xavi ya es uno de los mejores entrenadores de la historia del club blaugrana. Ahora solo falta que los títulos certifiquen estas estadísticas.