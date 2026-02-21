La otra victoria de Aitana

La sabiduría popular dice que no conoces realmente a alguien hasta que no lo ves en su peor versión. Para Aitana, el cierre de temporada fue amargo y cruel. El Barça cayó en la final de la Champions ante el Arsenal y, después, España se quedó a las puertas de la Eurocopa frente a Inglaterra.

La imagen de la centrocampista, junto a todo el equipo, completamente desolada sentada en el césped del José Alvalade dejó una escena difícil de borrar. Una derrota que se sintió extraña en un Barça favorito, habituado a encadenar éxitos.

Para colmo, a finales de noviembre, durante una concentración con la selección española, un resbalón en el golpeo a portería terminó en una fractura de peroné y una lesión de ligamentos. Un percance que la ha llevado a pasar por quirófano y la ha dejado en el dique seco durante varios meses.

Pero tras la caída llega el aprendizaje. Aún sin una fecha definida para su regreso, hablamos con la centrocampista pocos días después de que volviera a pisar el césped. Se la ve serena, relajada y con las ideas claras. Incluso, diría, agradecida por todo lo vivido y por lo que sabe que viene por delante. Da gusto verla sonreír como la vimos ayer compartiendo risas con Raphinha y Eric en el evento que organizó Adidas en el Cupra Arena.

La de Sant Pere de Ribes tiene claros los fundamentos del estoicismo. La manera en que afrontas lo que te pasa en la vida repercute directamente en el impacto que tiene sobre ti. En la dificultad se forja el carácter, y por eso ha decidido convertir este golpe en una oportunidad. Un momento para parar y reflexionar.

Un parón, también, para darse tiempo y espacio y asimilar que ya suma tres Balones de Oro, como Platini o Cruyff. Un hito histórico que merece su momento de contemplación. Se nota que Aitana no solo lleva mucho tiempo entrenando el físico, sino que también tiene una mente muy trabajada. Hoy en día casi nadie discute que la salud mental es clave, y en el deporte de élite está asumido que el trabajo psicológico y la figura del psicólogo deportivo son determinantes para el rendimiento.