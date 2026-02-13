Así no, Víctor

Con todo el cariño y respeto, Victor. No me gusta cómo estás enfocando la campaña. Una agresividad impropia de tu estilo hasta ahora. Se te ve forzado. No dudo que tus asesores te hayan aconsejado que la única forma de hacer cosquillas a Laporta es actuar así, lanzando noticias sensacionalistas y en algunos casos inexactas contra personas próximas al presidente. Pero no es tu hábitat, no sabes hacer esto y se nota.

El hecho de poner en marcha el ventilador sólo deteriora y perjudica la imagen de nuestro club. Este no debería ser el camino. Sin entrar en otras consideraciones, además has tenido tú el mal gusto y él la caradura, de reclutar a Jaume Guardiola. Un personaje que desde la Comisión Económica defendió en las asambleas y ante los medios las medidas adoptadas por la junta directiva de Laporta. Y ahora en buena parte parece que se quiere desdecir. Un auténtico despropósito.

Llevas muchos meses intentando hacer campaña. Salíais tú o los tuyos cuando se producía algún resultado deportivo adverso, pero ante el buen funcionamiento de los equipos habéis tenido que volver a esconderos. Qué lástima tener que esperar tropiezos de los equipos para tener notoriedad. Mientras tanto Laporta y los suyos centrados en gestionar los muchos frentes que sigue teniendo el club.

Por el momento no he escuchado tus propuestas. Seguro que serán interesantes y me gustará valorarlas.

La única realidad tangible hasta ahora es el mandato de Laporta. Asumió la presidencia de un club desahuciado y lo ha resucitado. Evidentemente todo es mejorable, pero para opinar hay que estar informado de la situación heredada y ponerse al frente de la institución teniendo que afrontar muchas adversidades a la vez.

Sólo una persona con la capacidad, valentía, habilidad y carácter de Laporta, era capaz de conllevar esta situación.

Victor, las socias y socios del Barça son mucho más inteligentes de lo que crees. No les subestimes. No vas por el buen camino.