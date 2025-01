El vestuario del Barça estalla por Olmo y Pau Víctor

BARÇA ONE

Primero fue Hansi Flick quien advirtió que no le gustaba nada lo que estaba sucediendo con Dani Olmo y Pau Víctor, luego salió Araujo para solidarizarse con sus compañeros y, finalmente, Raphinha, otro de los capitantes, fue tremendamente sincero al lanzar unas duras palabras sobre lo que está pasando en el Barça. El brasileño vino a decir lo que piensan muchos: que un jugador ya no se puede fiar del Barça. El vestuario, como no podía ser de otra forma, ha acabado posicionándose claramente con sus compañeros echando en cara a la directiva la gestión que han tenido en este caso.

Es tan evidente que han jugado con fuego que hasta los mismos futbolistas le dan un tirón de orejas a Joan Laporta y sus compañeros de junta por haber llevado tan lejos un tema que debería haberse solventado con muchísima más antelación. El Barça está viviendo momentos de máxima tensión y depende de como acabe esta partida, el presidente va a salir seriamente tocado.

Laporta siempre ha sido una persona muy cercana a los futbolistas y sus entornos. Siempre ha jugado el papel de amigo con sus bajadas al vestuario y su gestión interna había sido impecable. La plantilla y su cercanía era uno de sus puntos fuertes y eso está a punto de perderlo. Si Olmo y Pau Víctor deben marcharse del Barça se va abrir un abismo insalvable entre jugadores y cuerpo técnico con la directiva. Y eso debería preocuparle tanto o más que los movimientos de la oposición. Porque un presidente siempre debe mantener su ascendencia sobre la plantilla para evitar que el proyecto deportivo se le vaya de las manos. Perder la confianza del vestuario sería grave.

Internamente hay un cabreo importantísimo. Por la falta de respuestas y por la sensación de que todos los jugadores están expuestos a una economía que no acaba de arrancar. De lo que se trata ahora es ganar como sea las inscripciones de Olmo y Pau Víctor, recuperar el prestigio de la entidad e intentar calmar los ánimos. Solo así se podrán ganar títulos y solo así el Barça podrá volver a convencer a las estrellas del mercado que el Camp Nou es un destino seguro para fichar. Ahora, ni los de dentro tienen esa sensación.