Verstappen y su futuro: la canción del verano

El español Dani Juncadella y el neerlandés Max Verstappen tienen una relación personal muy buena. El catalán es siete años mayor (35) que el cuatro veces campeón del mundo (28), por lo que no coincidieron en la pista en sus inicios en las categorías promocionales, pese a que ambos empezaron compitiendo en karting.

Fue el confinamiento por el Covid-19 lo que hizo que el destino les uniera. O mejor dicho: su pasión por las llamadas i-races, el mundo de la competición virtual que apasiona a millones de personas en el universo de las carreras on-line.

Ambos coincidieron en un equipo llamado Team Readline en el que compartieron desde la distancia de sus respectivos hogares muchísimas horas de sim-races, de entrenamientos conjuntos y otras acciones, puesto que los dos acreditaron una solvencia y competitividad paralela a la conseguida en el mundo “real”.

Pero aquella relación pasó a hacerse realidad cuando Max le propuso al barcelonés formar parte del equipo que estaba preparando para participar en las 24 Horas de Nurburgring y otras carreras de resistencia de GT-3.

Sólo una avería en el último momento impidió que esta pareja, junto a Jules Gunon y Lucas Auer, se llevaran una victoria en el Infierno Verde que ya tenían en el bolsillo. La experiencia fortaleció aun más la mutua admiración que se profesan, hasta el extremo que el catalán ha comentado que Verstappen tiene un “instinto jamás visto en otro piloto”.

Por ello, cuando Dani dijo en mi programa de radio que “Si Max dice que podría dejar la F1 en breve hay que tomar muy en serio sus palabras”. El comentario ha adquirido una nueva dimensión y una mayor fuerza en las últimas semanas ante la corriente de especulaciones sobre su futuro. Que el piloto de Hasselt haya mantenido conversaciones con McLaren parece más que fundado, pero no menos que sus reuniones con los responsables de Mercedes.

Pero la viabilidad de un acuerdo con los de Woking parece menos posible que con los de Brackley, puesto que mientras Toto Wolff le asegura el motor oficial, Zack Brown solo puede ofrecerle un (magnífico) propulsor “cliente”.

Y todo eso, claro, suponiendo que Verstappen haya decidido permanecer en la F1. Avalado por la autoridad de le confiere su palmarés, el de Red Bull fue el primero en criticar la “nueva F1” por su novedoso e inicialmente decepcionante reglamento técnico. Más tarde fio su permanencia en la disciplina reina del motorsport a la evolución del motor de su coche, pero posteriormente ni la aplicación del llamado ADUO (“Additional Development and Upgrade Opportunities,conocido en román paladino como "Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora") parece motivar a Max para seguir en la F1.

Cupra Terramar / Cupra

Al parecer existe una cláusula de “falta de competitividad del coche” en su contrato que podría ejecutar en octubre y que le permitiría liberarse de su relación con el equipo de Milton Keynes. Aunque como ha reconocido su mánager Raymond Vermeulen, “que exista esta cláusula no implica que vaya a ejecutarse, obligatoriamente”.

Verstappen dice mantenerse al margen de todo ello, y no quiere hablar de un tema que se ha convertido en “la canción del verano”. Dice que él está ocupado con otras cosas, como la boda de su hermana (sic…). Pero está claro que no está a gusto con la situación actual; ni con la “nueva F1”, ni con la competitividad de su equipo.

Tras el despido de Christian Horner, la marcha de Adrian Newey, el “apartamiento” de Helmut Marko, o la llegada de Laurent Mekies como nuevo Team Principal de la escudería energética, su limitado potencial parece evidenciar que como ha pasado históricamente en todos los equipos de F1, estamos asistiendo al final del ciclo Red Bull.

Max, que fue padre hace poco, dice que no quiere dedicar toda su vida a la F1 si esta no le llena. Y ante ello nos preguntamos si la F1 actual, si Liberty Media, puede permitirse el lujo de prescindir de uno de sus pilotos franquicia. Pero, como dice Juncadella, “si Max lo dice…”