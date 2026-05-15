Verstappen ya explora su salida de la F1

Este fin de semana toca disfrutar de las motos en Montmeló. Ni la ausencia de Marc Márquez resta un ápice de atractivo a la cita. Pero no solo de Grandes Premios vive el petrolhead.

Sin la F1 en el foco de las próximas horas, todo el interés del automovilismo pasa este fin de semana por el “Infierno Verde”, como lo bautizó en su momento Jackie Stewart. El circuito de Nurburgring acoge una nueva edición de sus famosas 24 Horas, que arrancaron en 1970 y que cada año generan una mayor expectación entre los aficionados. Lo veremos, y gratis, gracias a la generosa programación que prepara DAZN para el evento, demostrando una sensibilidad de la que adolecen algunas de sus estrellas.

Este año, los casi veintiséis kilómetros de un trazado que combina la pista utilizada para algunos de los GP de F1 disputados en Alemania con el angosto e histórico serpentear del temible Nordschleiffe, con 73 curvas y secciones tan célebres como el vertiginoso Karusell, o las zonas del Flugplatz, Hohe Acht o el Pflanzgarten.

Allí correrán casi 160 coches a la vez de distintas categorías, con lo que supone la coincidencia en pista de vehículos con prestaciones muy diferentes. En su momento Carlos Sainz Sr. me contó que cuando participó con un Volkswagen Scirocco realizaba la locura de casi 30 adelantamientos… por vuelta.

Y en algunos de esos coches habrá diversos pilotos españoles, como Mikel Azcona -que aspira a repetir victoria con Hyundai en la categoría TCR, donde debutó con un Cupra hace ya seis ediciones- o Dani Juncadella, el único de nuestros representantes que ha conseguido anotar su nombre en el palmarés de los ganadores absolutos de esta carrera.

El barcelonés forma parte del equipo más mediático de la carrera en el que también figuran Jules Gounon y… Max Verstappen, el propietario del equipo que para la ocasión lleva un Mercedes AMG-GT3 que aspira a la victoria absoluta.

La presencia del multicampeón mundial de F1 ha disparado el interés de los aficionados por esta carrera como nunca. Y es que a la moda cada vez más pujante de las carreras de resistencia y de GT se suma ahora el concurso del neerlandés, que ha preparado su participación con un enorme interés y dedicación, mucho más allá de un planteamiento de la misma hiper-profesional.

La suspensión de los GP en Sakhir y Jeddah ha propiciado que muchos de los astros de la F1 hayan participado durante estas semanas en otras carreras y categorías. Ese fue también el caso del anodino Lance Stroll, que corrió en la GT World Challenge Europa con un Aston Martin -como no- en el circuito Paul Ricard. En el caso de Verstappen, su presencia en Alemania estaba planificada desde hace mucho tiempo, independientemente de los avatares del calendario propiciados por la guerra en Irán.

Max “es un enfermo” de los GT -en palabras del propio Juncadella que valora enormemente la obsesión en la que parece haberse convertido para su compañero el equipo que posee para este tipo de carreras. Esta misma semana algunos medios han apuntado a una posible oferta de Ford a Verstappen para que pilote uno de sus nuevos Hypercars en las 24 Horas de Le Mans, una carrera que la estrella de Red Bull quiere ganar sí o sí, como en su día hizo Fernando Alonso.

Dani conoce como pocos a su “jefe” y amigo, con el que también comparte volante enalgunas sim-races. Y cuando se le pregunta por la posibilidad de que Verstappen pueda abandonar la F1 en breve para ir a otras categorías reconoce que “a Max hay que tomarlo siempre en serio. Y si dice que podría dejar la F1 hay que tener en consideración unas intenciones que no son carentes de sentido”.

TERRAMAR / cupra

Verstappen ha sido de los primeros en criticar el nuevo reglamento técnico de la F1, e incluso cuando ya en Miami vimos que algunos pilotos moderaban su crítica probablemente por consejo/orden de la FIA, el siguió en sus trece con un análisis profundo y documentado. Se irá, sí o sí, si no se encuentra a gusto. Por mucho que alguien que en su momento fue tan lenguaraz como Juan Pablo Montoya ahora pida que le sancionen por criticar lo que le da de comer.