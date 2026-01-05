Dani Olmo y Fermín López fueron decisivos en la victoria del Barça contra el Espanyol. El primero marcó el tanto que abrió la lata y el segundo asistió en los dos goles culés. El buen inicio de año del catalán, recuperado de luxación en el hombro izquierdo, y del andaluz no solo provocará un auténtico (aunque bendito) dolor de cabeza a Hansi Flick a la hora de escoger al mediapunta de su once de gala, sino que tendrá un efecto secundario muy positivo: Raphinha podrá volver a su posición natural. Al extremo izquierdo.

El brasileño ha jugado por dentro varias veces esta temporada y, aunque su facilidad por registrar buenos números no se ha visto demasiada afectada (marcó un doblete clave ante Osasuna y asistió contra el Levante), también es evidente que no se le ha visto tan cómodo como en el costado izquierdo. Y que Alejandro Balde lo ha echado de menos al tener que compartir banda con un perfil muy distinto como es Marcus Rashford.

De la misma forma que Raphinha es un futbolista vital en el esquema de Flick (a la vista están las cifras de esta temporada), el mejor Barça desde que el técnico alemán llegó al Spotify Camp Nou se ha visto con un centrocampista como mediapunta. Con un perfil que combine capacidad asociativa con llegada desde segunda línea. Tanto Fermín como Dani Olmo reúnen todo lo necesario para brillar en esta demarcación, pero alguno de los dos debe dar un paso adelante. Y es que ambos han marcado diferencias saliendo desde el banquillo, pero ninguno se ha consolidado como el ‘10’ del equipo.

¿Veremos más a Raphinha en la mediapunta? Desde mi punto de vista esta opción no podría ser nada más que una solución de urgencia, por lo que sería una buena noticia que el de Porto Alegre no volviera a moverse del extremo izquierdo.