Verdades y falsedades que se dicen de Messi

Nueva declaración de amor de Leo Messi hacia el FC Barcelona durante la gala Valores del Deporte que se celebró en Madrid. Sus palabras, pero sobretodo sus sollozos conmocionaron al aficionado culé, cuya frustración por el desamor existente entre la directiva actual del Barcelona con el mejor jugador de la historia va en aumento. Laporta y los suyos no contemplan la opción de aprovecharlo ni economómicamente ni deportivamente.

Su llegada podría suponer un ingreso extra de 200 millones anuales, tal y como dicen los especialistas en marketing. O es significativo también el detalle que Neymar y su padre han pagado una millonada por hacerse con los derechos del nombre ‘Pelé’ dada su proyeción comercial. Estas son dos muestras claras de la importancia que supondría para el Barça vincularse comercialmente con alguien tan potente como Leo Messi. Pero Messi es un problema porque hace sombra a Laporta. Y eso no gusta. El Barça será más pobre, seguirá con un sinfín de deudas, pero la opción de abrir la puerta a Messi se va cerrando.

Y tampoco ayudan las falsedades como las que dijo la vicepresidenta Elena Fort en las que aseguró que al barcelonismo no le gusta poner nombres a sus instalaciones para defender la idea de que el Spotify Camp Nou no pueda llevar agregado el nombre de Leo Messi. Pues resulta que la sala de prensa se llama Ricard Maxenchs, que el campo de entrenamiento es Tito Vilanova, que el Mini se llama Johan Cruyff y que la Ciudad Deportiva está dedicada a Joan Gamper, la Masía a Oriol Tort, el palco del Camp Nou a Josep Sunyol y el Museo a Josep Lluís Núñez. La vicepresidente no debió acordarse de todo ello.

¿A nivel deportivo sería interesante un last dance con la vuelta de Messi al Barça? Para esto los técnicos tienen la respuesta, pero teniendo en cuenta que el portero del Barça es un jubilado que hace un año jugaba a golf en Marbella y que el delantero centro tiene 37 años y nadie descarta que no le vayan a renovar....

Contar conMessi sería una vuelta atrás, dicen algunos, pero también quizás una mirada adelante algo más brillante que la de proponer ponerle una estatua a un jugador que todavía está en activo. Otros, como Argentina, sí son capaces de aprovecharle. De momento, lo quieren como líder de la que es la segunda selección del momento según el ranking FIFA. Y, como consecuencia, uno de los grandes aspirantes a conquistar el próximo Mundial. Osea, que a nivel deportivo aún les vale.