El verdadero examen es para Francia

Tras la victoria de España sobre Bélgica y su clasificación para las semifinales, el diario francés L’Équipe sorprendía con una portada tan llamativa como reveladora: “Alerte Roja”, junto a una fotografía de Mikel Merino celebrando el gol de la victoria. Un titular que demuestra que el respeto viaja en ambas direcciones.

Durante todo el Mundial se ha instalado la idea de que Francia es ese rival al que todos temen. Sin embargo, basta cruzar los Pirineos para comprobar que ellos tampoco tienen tan claro que vayan a superar al equipo de Luis de la Fuente.

Nadie discute el talento individual de los franceses. Mbappé, Dembélé u Olise son futbolistas capaces de decidir una semifinal con una sola acción. Pero el fútbol sigue siendo un deporte colectivo y, en ese apartado, España ofrece más garantías. Tiene una identidad reconocible, juega como un bloque y transmiten confianza. Además, cuenta con futbolistas diferenciales como Lamine Yamal, capaz de inventarse una jugada imposible; con un Rodri que ejerce de brújula y líder; y con una defensa sólida en la que Cubarsí juega con una madurez impropia de su edad.

Si se comparan los dos posibles onces, la igualdad es máxima. Francia puede presumir de más estrellas, pero España tiene más equipo. Y eso, en partidos de este nivel, suele marcar la diferencia.

Por eso, esta noche puede pasar cualquier cosa. Ganar supondría un éxito extraordinario para una selección con varios futbolistas jovenes y con un futuro ilusionante. Pero perder tampoco debería interpretarse como un fracaso. Estar entre las cuatro mejores selecciones del mundo ya es un logro que merece ser reconocido.

España haría bien en dejar el cartel de favorita a Francia. Que toda la presión recaiga sobre Mbappé y compañía. Que sean ellos quienes tengan que demostrar que están a la altura de las expectativas. La Roja solo tiene que hacer lo que mejor sabe: competir, jugar al fútbol y creer en sí misma.

Porque, cuando un equipo juega sin complejos, los favoritos suelen ser los que más tienen que perder.