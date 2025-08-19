A ver si Xabi Alonso sabe ganar con Mbappé en su equipo

Xabi Alonso en el entrenamiento del Real Madrid. / RMA

El nuevo Real Madrid debuta esta noche oficialmente en la Liga con un proyecto que ofrece muchísimas dudas. Florentino Pérez, tras una de sus temporadas más aciagas al frente del club, no dudó en triturar a uno de los entrenadores más laureados, Carlo Ancelotti, culpándolo de un fracaso que, quizás, comenzó a gestarse desde los despachos. El Madrid está empecinado en ganar con su gran estrella Kylian Mbappé en un experimento que ya fracasó estrepitosamente en el PSG y que va camino de arruinar deportivamente al club blanco.

Xabi Alonso tiene el inmenso reto de hacer funcionar al Madrid dándole todo el peso del equipo a un Mbappé que nunca se ha destacado por defender, algo que ya le costó alguna bronca con Luis Enrique. El técnico vasco ha intentado fichar para construir un proyecto en torno al futbolista galo prescindiendo de alguna pieza importante como Rodrygo y firmando muchos jugadores jóvenes atrás. Busca fuerza en defensa para paliar el poco trabajo que hacen las figuras de arriba.

Este es el Madrid más imprevisible de los últimos años y, tal vez, esa sea la mejor arma para despistar a sus rivales. Xabi Alonso ha cambiado su discurso y ya prioriza ganar a dar espectáculo, por lo que no se espera mucha evolución en el juego de los blancos. Con lo que tienen, sobre todo con Mbappé, lo deberán fiar todo al contragolpe. Es previsible que se les hagan muy cuesta arriba los partidos ante rivales que se cierren atrás y que dependan mucho de no encajar goles, algo a lo que estaban acostumbrados hasta la llegada del crack francés, que lo distorsionó todo.

De buenas a primeras, parece que el Barça parte como clarísimo favorito al título y que en el Madrid ya se conformarían con ganar algo, extraño destino para un equipo que dominaba en Europa hasta que Florentino se le puso en la cabeza traer a Mbappé. Xabi Alonso puede poner remedio o confirmar que aquí el problema no está en el banquillo, sino en la planificación deportiva. Saldremos de dudas en muy pocas semanas.