A ver quien la dice más gorda en las elecciones

El show electoral es inevitable, así que se vienen días de rumores, bulos y auténticas bufonadas respecto a los fichajes que cada precandidato tiene preparados. Por supuesto, nombres gruesos, cuanto más grandes, mejor; total el noventa y nueve por ciento no van a venir... Así que barra libre y a ver quién la dice más gorda.

Uno colgó una imagen subliminal de Messi a modo de pancarta con la que arrasó Laporta hace cinco años y que sea el socio el que se haga las ilusiones hasta donde su sentido común le indique. Buen disparo mediático, pero sin pólvora real. Pueden poner la mano en el fuego a que Leo no va con nadie, solo va con el Barça. Así que el que insista por ahí se equivocará.

Otro se ha atrevido con Kane, como si fuera tan sencillo hablar con uno de los mejores jugadores del mundo sin ser más que un precandidato desconocido. Un brindis al sol.

No es tan fácil engañar al socio. Lo consiguió Laporta en 2003, pero con las firmas ya avaladas y a última hora para no dar tiempo a que el globo Beckham se desinflara. Y además, tenía cómplices: Ferguson para que admitiera un acuerdo entre clubs a sabiendas de que era papel mojado y Florentino Pérez para que esperara a anunciar el fichaje del inglés a después de las elecciones blaugranas. Como ven, Laporta ya le tomaba el pelo a Florentino hace 23 años.

Y Laporta, que puede ser mejor presidente pero es imposible que sea más listo, esta vez hará que otros hablen por él, que sea el club al que vinculen con un gran fichaje, pues todos sabemos que el presidente es él. Por eso Julián Alvarez es creíble y, además, es verdad.