La 'vendetta' de Florentino: todo vale contra el Barça

Cuando ya pensábamos que lo habíamos visto absolutamente todo, el Real Madrid lanzó un comunicado explicando… ¡Que no había podido fichar a un futbolista! Puede que no haya ni un solo precedente de un club grande exhibiendo en público el fiasco de que le hayan rechazado una monumental oferta de 150 millones de euros. ¿Por qué una institución como el Real Madrid es capaz de pensar que puede sacar algún beneficio de promocionar su propio ridículo? La respuesta es sencilla: para perjudicar al Barça.

Florentino sabe que con su comunicado, aun a costa de lastimar su imagen pública, pone el precio del delantero del Atlético en cifras inalcanzables y lo aleja casi definitivamente del Barça. Al día siguiente, conocemos que Bernardo Silva, que tenía un pacto verbal ya cerrado con el club blaugrana, ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid, que le dobla el sueldo y el tiempo de contrato que le ofrecía el Barça. En los últimos días, y justo cuando se rumoreaba que Deco había preguntado por la situación de dos futbolistas como Cucurella o Gvardiol, el Madrid ha corrido a filtrar su interés por los dos.

Estamos, pues, ante un nuevo escenario, en el que Florentino está dispuesto a dinamitar todos los movimientos que el Barça haga en este mercado, o bien encareciéndolos o bien directamente fichándolos. Desde que los dos clubs rompieron relaciones a raíz del caso Negreira y separaron definitivamente sus caminos en la Superliga, Florentino ha decidido convertir su gestión en una vendetta contra Laporta y su junta.

Después de años de muy buenas relaciones entre los dos presidentes, hemos entrado en una guerra de declaraciones y demandas cruzadas, y una batalla en el mercado como hacía décadas que no vivíamos. Los dos grandes clubes de la Liga habían convivido durante mucho tiempo bajo un pacto tácito de no agresión, que ha saltado por los aires, y puede provocar un efecto dominó impredecible en el mercado de verano.

El episodio de Bernardo Silva, jugando a dos bandas entre los eternos rivales (con el Atlético de comparsa por medio), ha recordado por momentos a aquella guerra civil por Christian Karembeu, un mediocampista mediocre del que solo recordamos el verano mediático en el que se dejó querer por los dos grandes del fútbol español. Aquello fue en 1997, y casi treinta años después, Florentino está dispuesto a repetir la táctica de Lorenzo Sanz: dinamitar todo lo que quiera el Barça. Es una vieja enfermedad, perfectamente diagnosticada, que se llama barcelonitis aguda.