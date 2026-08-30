Cuando vender importa tanto como comprar

S on los fichajes los que ilusionan, más que las ventas: es lógico, así funciona el mercado y las expectativas de los aficionados. Pero conviene destacar también la capacidad de los equipos para saber vender a buen precio y en el momento adecuado.

El Barça vive un verano de profunda renovación, y las notas llegarán a final de curso, pero la cantidad que está ingresando el club en ventas no es nada desdeñable: entre las más altas del mandato de Laporta, dato que no es ni mucho menos menor. Quién sabe si el equipo echará en falta a algunos de los talentos que ha traspasado (anoche se confirmó la salida de Héctor Fort a la Real Sociedad) pero a priori, el ‘excel’ de Deco permite cuadrar unos números más que interesantes.

Ahora que se ha puesto de moda decir que uno u otro equipo ‘ha hecho un buen o mal mercado de fichajes’, teniendo en cuenta tanto las compras como las ventas, ya se puede adelantar que el trabajo del director deportivo del Barça parece impecable.

No faltará quien reproche al Barça su incapacidad para firmar a un ‘9’. O su empecinamiento en Julián, un caso que parece imposible desde hace ya mucho tiempo. Hay una cierta sensación de que el Barça ha vendido mejor de lo que ha comprado. La necesidad de un nueve resulta bastante evidente, y quizás al club le ha faltado flexibilidad. Sabiendo que Julián iba a ser un muro infranqueable, quizás convendría tener a punto un buen plan B.