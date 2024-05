Saber vender y saber fichar

Deco participa en el Sports Tomorrow Congress

El campeonato de Liga ya está en la recta final; quedan cinco jornadas y casi todo el pescado está ya repartido, queda por ver qué hace el Barça en Montilivi, y después, sea lo que sea, lo que vendrá serán partidos de trámite. A partir de ahora las páginas de los periódicos deportivos, las tertulias televisivas y las emisoras de radio se llenarán de posibles nombres que pueden salir o entrar del club.

Todos sabemos por experiencia que probablemente la mayoría de los rumores que irán apareciendo acabe en nada, pero las especulaciones sirven para mantener vivo el fuego y la emoción de saber quién se va a marchar, y sobre todo quién podrá llegar. Desde que el Barça es un club con capacidad de gasto reducida, el mercado se ha vuelto menos emocionante, las especulaciones que se hacían en los tiempos de cuando éramos ricos, en los que se hablaba de los mejores jugadores del mundo, han pasado a mejor vida. Ahora hay que pensar en la cantera, que, por cierto, nos está dando muy buenos resultados, y en los jugadores maduros, de calidad, pero lógicamente con un rendimiento menor a su mejor momento.

El Barça ha de vender para poder entrar en el 1:1 necesario para poder gastar. Xavi va diciendo que De Jong es necesario, que Sergi Roberto ha de quedarse, que Raphinha es imprescindible, que… En fin, ahora toca decir que todos son necesarios para mantener viva la moral del grupo, pero intuyo que una vez acabada La Liga el Barça tendrá que desprenderse de más de una joya. Eso sí, hay que saber vender, ya es conocido que el club, por tradición, no es buen vendedor.

A mí, mientras no me toquen a los chavales, lo demás me parece negociable. La columna Ter Stegen, Cubarsí, Gavi y Lamine Yamal ha de ser intocable. Se dice que la gran esperanza brasileña que llegó en invierno para salvar el bajón del Barça, Vitor Roque, irá cedido para que se desfogue. Dinero por el desagüe. Si no se sabe vender, espero que al menos se sepa fichar bien.