Cuando vender es más complicado que comprar

No falla. Es recurrente. Ocurre cada año: en cuanto el Barça se queda fuera de la Champions, se suceden los análisis. Decenas de expertos explican con todo detalle qué tiene que hacer el Barça para -el año que viene sí, por fin- llegar a la final de la Champions.

Luego pasan las semanas, y en realidad casi nunca se cumple la hoja de ruta marcada por el diagnóstico de los especialistas. (Lo que es cierto es que doce años sin alcanzar una final de Champions, entre 2015 y al menos 2027, son demasiados para un club como el Barça).

La última eliminación ha generado cierto consenso: el Barça tiene que convertirse en un equipo un poco más maduro, ganar cuajo y experiencia: mantener la base de La Masia, pero rodearla de algún que otro crack diferencial (lo que ya decía Cruyff, por cierto).

También se da por hecho que el equipo tiene que renovar profundamente su delantera.

El ciclo de Lewandowski parece finiquitado: su eliminatoria ante el Atlético -tanto en la ida como en la vuelta- fue decepcionante. Acaba contrato y lo más sensato sería despedirse de él con honores, como merece, y ponerse a buscar de manera inmediata un delantero centro de primerísimo nivel, empresa harto complicada, por cierto, y nada barata. Con Rashford -cedido por el United- sucede algo parecido.

Despedirse de jugadores siempre es doloroso, pero muchas veces, necesario para volver a construir un equipo que aspire a ganar la Champions. A veces, vender bien es casi más importante que comprar: este es uno de esos momentos.

No tanto por lo que se pueda ingresar (cero, en el caso de Lewandowski), sino por saber retocar a tiempo una plantilla que necesita solo unos retoques. Pocos, pero muy precisos. Acertar con el ‘nueve’ ideal es la decisión básica: si se da en la diana, la Champions estará más cerca. Si no, esa peregrinación por el desierto se hará insoportable.