¿Ven por qué el Barça necesita dos Palaus?

El Palau es mágico, pero también antiguo e insuficiente / DANI BARBEITO

El Barça de hockey sobre patines lleva toda la temporada trabajando para lograr el factor pista en las eliminatorias al título en la OK Liga y lo ha perdido en las semifinales ante el Reus Deportiu por no tener sede para el segundo partido. Así de triste.

La afición del fútbol sala azulgrana tan solo ha podido disfrutar de dos rondas desde que el equipo es un habitual de la Champions y ya van 13 años. Mientras, el Mallorca Palma Futsal suma dos Champions habiendo disputado cuatro rondas como local en sus dos participaciones europeas.

Los responsables de instalaciones del Palau son las personas más atareadas del mundo. Ni el la NASA habrá gente que tenga tantos problemas. Su trabajo es encuadrar los play-off de la Liga Endesa (semis contra el Madrid), el hipotético tercer partido de cuartos de fútbol sala ante el Manzanares y las hipotéticas semifinales más la penúltima ronda de la OK Liga contra el Reus Deportiu. Suerte que ya no hay eliminatorias en la Liga Plenitude ASOBAL.

Y ese problema se repite cada año sin solución de continuidad mientras el certero y necesario megaproyecto del 'Espai Barça' de construir un gran Palau y otro más reducido sigue en el cajón desastre (nunca mejor dicho) de esta Junta Directiva. La mejor manera de demostrar el apoyo a las secciones es hacerlo por ese proyecto necesario.

El Camp Nou será un espectáculo, pero el Palau... / FCB

Después de partidos de Euroliga en el Zalgirio Arena de Kaunas, en el WiZink Center de Madrid, en el Buesa Arena de Vitoria, en el Stark Arena de Belgrado o en el Uber Arena de Berlín (sede de la Final Four en la que el PAO 'mojó' la oreja a los blancos), uno busca entradas para un partido de la Champions de balonmano en el Palau y resulta que hay zonas en las que no se ve media pista. O que tienes delante una de las famosas columnas del lateral de los fondos.

El hockey no podrá disputar de la ventaja de pista y el segundo partido se jugará en Reus. Contentos estarán Edu Castro y sus jugadores al saberse el último plato de las secciones. Son las víctimas de una situación insostenible que no parece tener solución. A veces pienso que ojalá la Euroliga diese un ultimátum de una vez por todas. Así se pondría las pilas más de uno.