La velocidad mata. La tontería, también

No me gustó nada la resaca del GP de Catalunya de MotoGP. Fundamentalmente por el mal cuerpo que nos dejaron las caídas de Alex Márquez, Johann Zarco y Jorge Martín (que incluso rodó por el suelo en el test posterior a la carrera).

Tampoco me gustó que la afluencia de espectadores fuera algo menor que la del año pasado, por la ausencia del gran reclamo que siempre supone la participación de Marc Márquez.

Pero, sobre todo, lo que más me cabreó fue el pim -pam-pum contra el Circuit y las dudas sobre su nivel de seguridad.

Vayamos por partes. En cuanto a lo primero, no vamos a repetir ahora aquello de “Motorsport is dangerous”, como consta en el reverso del pase para acceder al interior de cualquier circuito. Y pese a tenerlo asumido, por años que uno lleve en este mundillo, cuando toca convivir con un accidente importante el susto sigue siendo mayúsculo porque quienes lo protagonizan son “personas”, aunque a algunos a veces se les olvide.

Sobre lo segundo: así es porque la sociedad vibra más con los deportistas que con los deportes, especialmente si hay resultados por parte de “los suyos”.

La ola de calor que ha fulminado a Jannick Sinner a la primera de cambio, combinada con la ausencia de Carlos Alcaraz pasará factura a la presente edición de Roland Garros. Puede que no se note en las gradas de la Phillipe Chatrier -vendidas desde hace tiempo-, pero probablemente el impacto de estas bajas se notará en el análisis de las audiencias televisivas. Como pasó con las de la carrera de Montmeló, muy por debajo de las esperadas pese a que se transmitió en abierto por varios canales, además del habitual sistema de pago por visión.

Los grandes coliseos del deporte mundial no suelen reventar sus aforos por la presencia solo de los aficionados más puristas. Para colgar el “sold out” necesitan de la asistencia de público “en general”. Que les pregunten a los gestores del Barça -o a los del Liceu también, si gustan- el efecto sobre la taquilla de la asistencia de turistas a los encuentros de interés relativo.

Tengo mucho interés en saber si a partir de la próxima temporada el equipo femenino del Barça requerirá de la misma atención de los aficionados sin Alexia o algunas de las otras jugadoras que ahora dejan el club. Ojalá que se mantenga porque ello sería la certificación de que esta formación de ensueño nos ha motivado por los valores colectivos que transmite, más allá que por sus éxitos demoledores.

Cupra Terramar / Cupra

Y en cuanto al debate sobre la seguridad del Circuit se han dicho muchas tonterías. Que en la pista de Montmeló ha habido muertos es una realidad que nadie puede negar. Pero de ahí a decir que es la más peligrosa del mundial, a pedir que la saquen del calendario, o a compararla como me escribió un individuo (que no voy a calificar) con el TT de la Isla de Man hay un abismo.

Pasado el primer calentón motivado por ese estercolero inmundo de las redes sociales, cuando uno analiza el perfil de ciertos “críticos” entiende muchas cosas, incluso cuando debe someterse a la obligación de taparse la nariz para no intoxicarse con el hedor de odio que desprenden.

Cuando descubres que la “crítica” (un sutil eufemismo del odio) suele llevar emparejada un evidente rechazo a la palabra “Catalunya” -y todo lo que conlleva- llega el momento de no hacerle demasiado caso.

Criticar el grip del asfalto de Montmeló y no tener en cuenta que el fin de semana se compitió con unas temperaturas mucho más bajas de las habituales es adolecer de rigor.

Las motos actuales han llegado a un nivel de riesgo como el alcanzado por los extintos Grupo B del mundial de rallies. Tuvieron que prohibirlos. Con misiles que llegan a más de 300 por hora al final de recta -esperen a ver las velocidades de Mugello este fin de semana-, ¿qué importancia tendrá que antes de la salida suene un himno u otro? La imbecilidad y el odio, eso sí que es “dangerous”.