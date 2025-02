Lo que no se ve de los fichajes de Yaya Touré, Pedri, Abidal o Depay

Iñigo Martínez, Gavi, Lamine Yamal, Ferran Torres y Pedri en la presentación de la plantilla durante el Trofeu Joan Gamper 2024 / Dani Barbeito

Aparte de los jugadores, entrenadores, directores deportivos, secretarios técnicos y preparadores físicos, dentro de la estructura deportiva de un club de fútbol profesional, una parte muy importante es el scouting, dirigido por el Director de Scouting (Chef Scout). Este departamento controla el mercado, el seguimiento, análisis, detección, descubrimiento, valoración y catalogación de jugadores.

Es probablemente el departamento que dedica más horas de trabajo dentro del club, ya que, además de la labor diaria en las oficinas (elaborando informes y videos de los jugadores observados, analizando los no vistos, recopilando información a través de contactos propios, scouts de otros equipos, medios deportivos, internet, agentes o incluso el entrenador), los scouts asisten a partidos los fines de semana, tanto a nivel nacional como internacional, para observar a los jugadores en vivo.

También están presentes durante la semana en las competiciones europeas (Champions League, Europa League, Conference League) y en los partidos de selecciones nacionales, tanto absolutas como inferiores. Durante los campeonatos de verano, como los Europeos Sub-17, Sub-19 y Sub-21, y los torneos sudamericanos, los scouts están atentos a los futuros profesionales. Lo mismo ocurre con competiciones como la Copa África o el Campeonato Asiático de selecciones, donde los scouts también toman notas sobre jugadores prometedores.

Ser scout no solo implica observar partidos; también requiere evaluar aspectos como la capacidad técnica, táctica, física y mental de los futbolistas, incluso si el jugador está teniendo un mal partido. Un buen scout debe ser capaz de identificar virtudes y defectos, valorar el carácter y la personalidad del jugador, y obtener información sobre su actitud fuera del campo y su rendimiento en entrenamientos, si es posible. Todo esto es esencial para tomar la decisión de fichar a un jugador.

El análisis de un jugador en vivo tiene un valor mucho mayor que verlo por televisión. Personalmente, como scout, me parecía fundamental observar al jugador durante el calentamiento previo al partido. Por ejemplo, en el caso de Eden Hazard, previo al partido Montpellier-Lille, hice un informe negativo debido a la actitud que mostró en ese momento. En otro caso, con Mohamed Ihattaren, su increíble talento se vio empañado por un comportamiento fuera del campo que nos llevó a descartarlo en su momento, lo que resultó ser la decisión correcta.

Eden Hazard y Thibaut Courtois durante un partido con Bélgica / EFE

Ser scout en un equipo de élite implica, además del talento, saber identificar a los jugadores que realmente encajarán en el estilo de juego y la filosofía del club. A lo largo de mi carrera, he conocido a muchos scouts internacionales, y he visto que no todos poseen el talento necesario, a pesar de trabajar en grandes equipos. Algunos se limitan a tomar notas durante todo el partido sin seguir realmente el juego, mientras que otros, con solo unas pocas anotaciones, logran captar los detalles más importantes al final del encuentro. Ambas formas son válidas, dependiendo de la capacidad del scout.

Un buen scout debe ser rápido en la toma de decisiones, especialmente cuando se trata de jugadores jóvenes que aún no son bien conocidos. En estos casos, es importante actuar con rapidez para evitar que otros equipos se adelanten en las negociaciones. La clave está en "mojarse" y ser capaz de tomar decisiones incluso cuando no se tiene toda la información, ya que, en ocasiones, es mejor arriesgarse y equivocarse que llegar tarde.

Memphis Depay, delantero del Corinthians / AP

El análisis de un jugador en dos partidos (uno en casa y otro fuera) es fundamental para evaluar su rendimiento. Si estamos buscando un jugador para un club de alto nivel, como el Barça, es importante observarlo en partidos importantes contra rivales de calidad. Un ejemplo claro de esto es Memphis Depay, quien, jugando para el Lyon, era el segundo máximo goleador de la liga detrás de Mbappé, pero en los partidos contra el PSG, Mónaco y Marsella, no destacó ni marcó goles.

Keita, Abidal y Yaya Touré

Cuando un scout trabaja para un equipo grande, su objetivo principal suele ser observar y valorar a un jugador específico, pero también debe tener la capacidad de detectar a otros talentos inesperados, como sucedió en el caso de Keita, quien destacó en el equipo de Guardiola, o con jugadores de divisiones inferiores que pueden ser una gran sorpresa, como Micky van de Ven, ahora en el Tottenham.

Yaya Touré jugó en el Barça entre 2007 y 2010 / SPORT

Es importante también detectar la polivalencia de un jugador. A veces, un futbolista que no juega en la posición que el equipo necesita puede encajar perfectamente en otra. Un ejemplo de esto fue Yaya Touré, quien pasó de jugar de mediapunta en el Mónaco a convertirse en un pivote defensivo clave para el Barça. Otro caso similar fue el de Eric Abidal, quien, aunque inicialmente jugaba como lateral, demostró su capacidad para desempeñarse como central en el Lyon, lo que llevó a su fichaje por el Barcelona.

En cuanto a fichajes de jugadores de divisiones inferiores, el talento no siempre está en las primeras divisiones europeas. A veces, los grandes talentos emergen de ligas menos conocidas, como me ocurrió con Micky van de Ven. Después de verlo en un partido de segunda división en los Países Bajos, recomendé su fichaje y, aunque en su momento no fue considerado, el jugador terminó siendo fichado por el Wolfsburgo y, poco después, por el Tottenham por una cifra cercana a los 45 millones de euros.

Además, un scout con buen ojo debe ser capaz de detectar talento polivalente, como ocurrió con Abidal, quien sorprendió a todos por su capacidad para jugar en diferentes posiciones dentro de la defensa. Este tipo de versatilidad es muy valiosa para un equipo de alto nivel.

Frustraciones en la vida de un scout

En ocasiones, se pueden presentar frustraciones al ver que jugadores como Junior Firpo, Emerson, Braithwaite, Trincao o Yusuf Demir, aunque con talento, no cumplen con los estándares de un equipo grande como el Barcelona. Sin embargo, hay que respetar las decisiones de los directores deportivos, que, en última instancia, toman las decisiones finales.

Francisco Trincao y Leo Messi, en un entrenamiento / FCB

En los últimos años, las agencias de futbolistas también han creado sus propios equipos de scouting, lo que ha agregado una nueva dimensión al fútbol. Esto ha permitido que, al sentarse un director deportivo con un agente, se pueda contrastar la valoración del futbolista desde ambas perspectivas.

Ser scout exige dedicación, sacrificio y mucho trabajo. Requiere que el scout esté fuera de casa constantemente, viajando durante los fines de semana y a veces durante la semana, lo que genera sacrificios personales y familiares. Aunque es un trabajo creativo y emocionante, también puede generar frustraciones cuando un jugador en el que se confía no se adapta o no alcanza el rendimiento esperado.

Si no tienes verdadera pasión por el fútbol, entonces ser scout no es para ti.