Que vayan pensando dónde colocan la estatua a Xavi Pascual

El plan de Xavi Pascual volvió a salir a la perfección para derrotar al Real Madrid en el primer Clásico de 2026 / ACB Photo - Borja B. Hojas

Sin palabras. El Barça rompió la racha de nueve derrotas consecutivas ante el Real Madrid para asaltar el Palacio y derrotar al conjunto de Sergio Scariolo por 100-105. Un tropiezo que pone fin a 37 victorias seguidas como local en ACB para el conjunto blanco, y que genera muchas dudas a mes y medio para que se dispute la Copa, el primer título de 2026.

Unas incógnitas que llegan después de que el Barça se haya llevado un partido que parecía imposible que lograse ganar. "¿Pero como van a volver a Barcelona con la victoria si Juan Núñez, Will Clyburn, Jan Vesely y Darío Brizuela son baja?", deberían pensar muchos minutos antes del inicio del Clásico. Y en parte, es un pensamiento razonable.

Una victoria que va más allá del baloncesto

Pero con Xavi Pascual en el banquillo, ni hasta en las situaciones más adversas se debe dar uno por perdido. Es un triunfo en Madrid extrapolable a la vida misma: el camino con las excusas es corto, mientras que el trabajo y la disciplina acostumbran a conducir hacia el éxito.

El banquillo del Barça celebra la victoria en Madrid / ACB Photo - Borja B. Hojas

Ya he perdido la cuenta de los partidos que ha dirigido el técnico de Gavà desde su vuelta al club, pero tan solo Mónaco ha sido superior a su Barça. Las derrotas por la mínima en Estambul ante Efes y Fenerbahçe mostraron una versión competitiva del equipo, y fueron empujadas por decisiones arbitrales más que controvertidas.

Pero en Liga Endesa, Pascual ha resucitado a un equipo muerto, con tan solo dos victorias tras las primeras seis jornadas de competición, y que, menos de dos meses después, está en el grupo de favoritos para ganar la Copa en Valencia el próximo mes de febrero. Pascual ha recuperado para la causa a jugadores como Miles Norris, incluso a Youssoupha Fall, en una batalla que parecía perdida.

Pascual, justo con Laprovittola

Y desde luego, Pascual ha tenido la personalidad y la justicia de mantener en pista a Nico Laprovittola en detrimento de Kevin Punter ante la eclosión del exterior argentino, decisivo como antaño e imparable para la defensa del Real Madrid. 19 puntos y nueve asistencias en un Clásico, que se dice pronto.

Si el 2026 le da salud a 'Lapro', el Barça tiene un tesoro en su equipo capaz de anotar y repartir, tal y como ha demostrado ante su exequipo. Algo que también está firmando Tomas Satoransky en una gran temporada del checo, y que ante los blancos aportó 16 tantos, tres rebotes y cinco asistencias. Por cierto, para quitarse el sombrero la tarea en el rebote de Willy Hernangómez (10) y Joel Parra (7), excelsos en la lucha por el balón.

El Barça sonríe, la afición se ilusiona, y en definitiva, el día a día de este equipo es mucho más agradable de lo que era meses atrás. Sin excusas, sin fichajes y con muchas bajas de peso, pero recuperando la exigencia que se le presupone a un club de la talla del azulgrana. Y en eso, el veredicto es claro: Xavi Pascual es culpable.