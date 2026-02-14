El VAR de la señorita Pepis y el cuarto oscuro de los árbitros

Por fin el Barça ha hablado claro para decir lo que todo el barcelonismo grita en el campo y en el sofá, que la situación arbitral no puede seguir así. El comunicado no es ninguna pataleta; es una petición de luz contra un sistema que ha convertido la tecnología en un juego del escondite.

Estamos viviendo la era del VAR de la señorita Pepis. Un juguete caro en manos de quienes no saben usarlo con honestidad. Lo que sucede cada fin de semana en las áreas es un insulto a la inteligencia. ¿Una mano es penalti? Depende. ¿Un empujón es falta? Según el día. ¿La línea del fuera de juego? Pásame el tiralíneas y ya veremos dónde la pongo. El reglamento en España se ha vuelto líquido, un chicle que el CTA estira o encoge a conveniencia, siempre con una alarmante miopía cuando el beneficiado viste de azulgrana.

Pero lo más sangrante no es el error, que es humano; lo intolerable es el cuarto oscuro. Ese búnker de opacidad donde se encierran a decidir ligas sin que nadie pueda escuchar la verdad desnuda. ¿Por qué ese miedo atroz a publicar los audios íntegros? Si no hay nada que ocultar, ¿por qué los editan como si fueran una promo de Netflix? El Barça ha dado en el clavo: la falta de transparencia es la prueba de cargo de su propia incompetencia.

Proponer un código disciplinario para los árbitros es una propuesta de mínimos. En este circo, el delantero que falla va al banquillo y el entrenador que se equivoca va a la calle. Solo el árbitro vive en un ecosistema de impunidad absoluta, donde una negligencia grave desde el monitor se premia con otra designación el domingo siguiente y en ocasiones una visita a escondidas a la nevera.

Se acabó el tiempo de poner la otra mejilla. El club ha señalado el camino: o limpian el VOR de fantasmas y sombras, o que apaguen la luz y nos devuelvan el fútbol de antes. Al sistema se le ha visto el cartón, y el Barça, por una vez, ha tenido el valor de tirar de la manta.