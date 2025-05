El VAR en modo Guruzeta

Hernández Hernández desquició al barcelonismo con varias decisiones injustificables / Javi Ferrándiz / SPO

Vivir al límite, así es como entiende el fútbol este Barça. Este equipo compite como pocos. Pierde con el máximo rival por dos goles en el minuto quince y no le embarga la decepción de que ya no puede remontar. Si a un culé, que no hubiera tenido la oportunidad de seguir el partido, ni conocer el resultado, se le explica que Mbappé acabó el clásico con un hat trick y dos goles anulados, no tendría ninguna duda de que el partido había caído de lado de los merengues. Pues con este Barça, no.

Parece que le gusta que los partidos se pongan difíciles. Por juventud, por cansancio, por falta de concentración o por solo pensar en la portería rival, sea cual sea la razón, esta es la idiosincracia que reina. Partidos de ida y venida, locos de atar. Resumen: manifiesta superioridad del Barça en los enfrentamientos directos, cuatro de cuatro, con dieciséis goles en el guarismo.

A partir de aquí, dejo el fútbol, para hablar del mundo arbitral, que necesita un reseteo urgente. Hernández Hernández se doctoró en incompetencia, pero el VAR le superó en desatino y desacompañamiento. Lo de Martínez Munuera al frente de las pantallas es absolutamente tragicómico, por no decir triste, suerte que el resultado acabó del lado barcelonista. En caso contrario, ambos hubieran pasado al imaginario culé a niveles similares del mítico Guruzeta. Esta liga se podría haber decidido por un árbitro sentado en la sala VOR con las pulsaciones en modo siesta, en caso contrario no se entiende. Su elección de las tomas de las jugadas fatídicas, fueron repetidamente mal seleccionadas. Recordemos todos los despropósitos, uno tras otro.

El primer gol, de pena máxima, no se debió señalar, hay un fuera de juego claro anterior a que Cubarsí falle su control y le entregue la pelota al francés. ¿Interpretación? El segundo gol tampoco debió subir al marcador, pues en el inicio de la jugada, el Madrid recupera el balón con una clara falta de Valverde que tanto el VAR como el árbitro ignoran. ¿Visionado? Seamos justos, el gol del empate del Barça, el más bello del partido, finiquitado con la clase que atesora Lamine, nace de una mano previa de Frenkie de Jong. ¿No se atrevían?

No dejen de leer, aún hay más. Recta final, con un claro y meridiano penalti de Tchouámeni por mano, no considerada, a partir de una selección mal gestionada de los registros que se enseñan al colegiado; pero todavía es más flagrante la siguiente visita a las pantallas del trencilla, donde se anuló el quinto gol del Barça, tras decidir que unas manos, claramente involuntarias de Fermín. Esas sí, merecían ser pitadas.

Los errores no sólo son de interpretación, eso es lo flagrante. Las imágenes y los audios deberían ser explicados en directo, como en otros deportes, quizás así cambiarían su gestión. Alguien debe hacer algo por el arbitraje para devolverle la credibilidad que está perdiendo. No sé si deben ser solo los árbitros, porqué ellos no se lo pueden guisar y comer, así les va, así nos va. Suerte, en este caso, del resultado final, que no alteró los méritos de los contendientes, ni el potencial final de la liga.