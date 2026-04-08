El VAR compromete el sueño del Barça

Tuvo que aparecer el VAR para reventar el partido y quizá, también la eliminatoria. La expulsión de Cubarsí, tan interpretable como admisible decisiva, hizo saltar por los aires el guion que el Barça estaba ejecutando con más autoridad que brillo, pero con más convicción que su rival. Hasta ese momento, el equipo azulgrana había acumulado más llegadas, había pisado más el área y transmitía la sensación de que el gol estaba mucho más cerca de caer de su lado que del rojiblanco.

Pero el fútbol, tantas veces más cruel que justo, dio la vuelta en un suspiro. La roja a Cubarsí y el golazo de Julián cambiaron de golpe el paisaje emocional y táctico del encuentro. En apenas un minuto, el Barça pasó de sentirse dueño de la noche a verse impotente.

Sin embargo, ahí emergió de nuevo la mano de Hansi Flick. Con Cubarsí ya expulsado, el técnico alemán tomó una decisión que, a primera vista, no acababa de entenderse. Dejar a Pedri y a Lewandowski en el banquillo parecía un movimiento difícil de explicar, pero Flick volvió a demostrar que ve los partidos un segundo antes que los demás.

Lejos de hundirse, el Barça reaccionó tras el descanso con una personalidad admirable. Con uno menos, arrancó la segunda parte sometiendo al equipo de Simeone con una superioridad inesperada y hasta sonrojante para un Atlético incapaz de aprovechar su ventaja numérica. Sin embargo, faltó el acierto final de cara a gol, al mismo tiempo que los rojiblancos, en la primera ocasión del segundo periodo, dejó la eliminatoria casi sentenciada.

Simeone nunca había ganado en el Camp Nou y lo hizo cuando más duele. No es imposible ganar al Atlético en Madrid en su casa. Tampoco sería un milagro firmar una goleada. Lo que sí parece una empresa casi inalcanzable es hacerlo sin encajar ningún gol. De cualquier manera, con este equipo no conviene perder la esperanza, aunque esta vez el reto roce lo estratosférico.