'Valors': Un intangible que es una clave oculta para progresar en La Masia

La Masia es una escuela de formar personas / FCB

La palabra 'valors' de tanto usarse dentro y fuera del entorno Barça se ha desgastado y ha perdido de cara al exterior su significado original. Este significado, en clave interna, se mantiene como uno de los hechos distintivos de La Masia.

La idea de formar futbolistas y buenas personas sigue siendo una de las premisas fundamentales de la cantera del Barça.

Es algo auténtico de lo que hay que presumir con hechos y no palabras. Y así se hace. Recientemente hablana con un técnico de la cantera del Barça y me comentaba que suelen llegar a la élite no solo los futbolistas de más talento sino los que mejor se comportan.

Casadó representa como pocos los valores de La Masia / FCB

Ya no es que sea bueno que además de rendir los jugadores tengan 'valors', es que tener interiorizados estos 'valors' es algo que les ayuda a llegar lejos en sus carreras.

Comportarse bien no es solo ser educado y respetuoso, es también esforzarse al máximo y honrar el club al que perteneces dentro y fuera del campo.

El ejemplo histórico de figuras como Guillermo Amor, Puyol o Andrés Iniesta tiene continuidad en el barça del presente.

Jugadores como Eric García, Fermín, Casadó, Bernal o Cubarsí son 100% Masia no solo por como juegan sino por como se comportan.

Fermín y Flick se abrazan en un partido de esta temporada / EFE

Las promesas que actualmente residen en La Masia así como el resto de jugadores que forman parte de la familia de la cantera blaugrana saben que no solo se les evalúa en el club por su rendimiento en el campo.

Su manera de relacionarse con los compañeros, técnicos, trabajadores del club o rivales son aspectos que cuentan en el club para determinar cada final de temporada quién puede seguir y quién no en el Barça.

En caso de duda, y con un nivel tan alto, el futbolista que es ejemplar en todas las facetas tiene las de ganar para seguir con su proyección en la mejor cantera del mundo. César Menotti siempre decía que no se podía separar al jugador de la persona y que todo era un 'pack'.

La Supercopa se ganó con una base de canteranos muy importante / FCB

En La Masia la formación es integral y es por ello que lo que algunos vieron como un concepto de marketing que pudo quedar desfasado está más vivo que nunca.

Talentos generacionales como Lamine Yamal marcan una época pero los ejemplos 'terrenales' que tienen que servir para las promesas de La Masia son jugadores como Casadó o Fermín que hicieron de la paciencia una gran virtud.

Flick habla con Xavi Espart tras el duelo ante el Newcastle / Valentí Enrich

Los aspirantes a cracks deben reflejarse en jugadores como Tommy Marqués o Xavi Espart, dos 'tapados' que está llamando a las puertas de la gloria o un Marc Bernal que ha sabido esperar su momento tras dejar atrás una lesión grave.

Eric, Bernal, Cubarsí, Fermín, Olmo y Lamine son 100% Masia / Valentí Enrich

Los 'valors' son a la progresión como el buen juego a los resultados, es imposible disasociarlos ya que uno es consecuencia del otro.