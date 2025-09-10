Valentino Rossi: (not yet) in your face

Valento Rossi, con sus tifosi en Misano, antes de retirarse / moto GP

Ya puede respirar tranquilo. Al menos de momento. Valentino Rossi sabe que su odiado rival, su némesis, no va a poder proclamarse campeón del mundo de MotoGP este próximo fin de semana en su “jardín particular”, en Misano. Pero también sabe que el catalán acabará igualando su número de títulos mundiales más pronto que tarde; probablemente en Motegi..

Tras la carrera de Catalunya, otro campeón del mundo -el bueno de Tito Rabat- me decía: “Aunque lo niegue, estoy seguro de que a Marc Márquez le hubiera hecho gracia proclamarse campeón en casa de Rossi, pero Ducati prefiere que el título llegue en Japón, en casa de Honda”. Tiene guasa esta reflexión de alguien que sólo sabe hablar desde el corazón, sin dobles intenciones, y que siempre se caracterizó por su cándida transparencia.

“Campeonar” en el GP de San Marino hubiera tenido su “aquél”, pero también tenía el riesgo de no poder celebrarlo con la intensidad de que una gesta así merece porque, con toda seguridad, los seguidores del Doctor -aquellos que llegaron incluso a tocarle las narices presentándose en Cervera disfrazados de falsos periodistas, con la única intención de desestabilizarle- no le hubieran puesto las cosas fáciles al 93, y habrían intentado jorobar la fiesta con las peores armas y estrategias imaginables.

Hace años, un comentarista americano de la NBA acuñó la expresión “in your face” que solía vocear como continuación a la consecución de algún mate por parte de alguna estrella del baloncesto yankee, que normalmente era el supersónico Michael Jordan con sus vuelos estratosféricos sobre la canasta que remataba normalmente mostrando la punta de su lengua asomándose entre sus labios.

Aquel recurso narrativo, aquella coletilla, venía a decir “toma, lo ha hecho en tus morros”. O sea, una especie de “jódete” que hizo fortuna entre los aficionados que solían corearla en las canchas para festejar lo que no dejaba de ser una ofensa para los defensores bajo el aro. Aquel “in your face” pronto pasó a engrosar lo que se denomina “trash talks”, es decir: expresiones un tanto rudas destinadas a provocar al jugador humillado en la pintura.

El “gordito” Charles Barkley, o el macarrónico Kevin Garnett fueron los reyes de semejantes voceríos que hoy son merecedores de una falta técnica, según me cuenta mi amigo Jordi Robirosa (pónganse en pie, por favor).

Pues, qué quieren que les diga. A mi también me habría gustado que Marc ganara su noveno título mundial en casa de Rossi, en sus “morros”, “in your face”, porque la obsesión enfermiza del italiano en contra del mayor de los Márquez lo merece.

He sido un gran admirador de Vale como piloto y, sobre todo, como “fenómeno mediático”. Nadie hasta el momento ha sabido “vender” el motociclismo como él. Por eso incluso aún hoy nadie vende ni más gorras ni más camisetas que el de Tavullia. Rossi ha sido el “Michel Jordan” de las motos, el emperador del márqueting en este deporte, capaz de revolucionar el negocio periférico a la competición como lo hizo el mito de los Bulls con la aventura que inició con Nike en la promoción de sus famosas zapatillas “Air”.

Pero el tiempo de Jordan ya pasó. Y el de Valentino también. Sin que ello implique el merecido reconocimiento a su categoría infinita como genios del deporte universal. Hoy los parámetros son otros, y conceptos como los llamados “valores” -piensen en Rafa Nadal,o en Pau Gasol si no- están por encima de otras consideraciones. Por eso, y aunque ahora Rossi pueda respirar tranquilo (de momento), merecía que Marc Márquez Alentá encestara con un mate ese noveno título mundial… “in your face”, en Misano.