La valentía y las ganas de Xavi Pascual pudieron más que la cabeza

Xavi Pascual es uno de los mejores entrenadores de la historia de Barça, junto a Aíto García Reneses y a Svetislav Pesic. Con jugadores como Juan Carlos Navarro, Ricky Rubio, Pete Mickeal o Erazem Lorbek, el técnico de Gavà formó un excelente bloque que alzó la Euroliga en 2010 y... quizá le faltó alguna más.

Con el emblemático exbase Joan 'Chichi' Creus en la dirección deportiva, el Barça marcó una época con un baloncesto tan alegre como disciplinado en defensa. Y es que, no lo olviden, las líneas maestras de Xavi Pascual pasan por el trabajo en el aro propio, desde donde se construyen buena parte de las transiciones.

El Barça lo incorporó en 2004 para dirigir al filial en una negociación que llevó el directivo encargado de la sección, Josep María Bartomeu. El nuevo míster del Barça llevaba tiempo maravillando por su juventud y su enorme capacidad, que lo acabó llevando al Barça B desde el Aracena.

Xavi Pascual, un técnico querido y respetado por el Palau / FCB

Nueve años después de su rescisión al final del curso 2015-16 y después de algún que otro intento en los últimos ejercicios, Xavi Pascual ha dado una lección de compromiso y de ilusión. Tanta, que incluso se ha tenido que tragar algún 'sapo' para dar un 'sí' en el que ha sido clave el propio presidente Joan Laporta.

Libre desde que salió del Zenit San Petersburgo a la conclusión de la temporada pasada, el de Gavà estaba deseando regresar al Barça tras varias semanas maravillando por sus comentarios como analista técnico televisivo. El corazón le pedía firmar... pero el catalán ha destacado siempre por su cabeza.

Y la cabeza la decía que el equipo tiene ciertas carencias de gran importancia. Sobre todo, un base de garantías que forme pareja con Satoransky y un interior potente que refuerza una parcela huérfana tras la increíble decisión de repescar a Fall. De hecho, pidió refuerzos... y acabó encontrando un 'no'.

Xavi Pascual confía mucho en Satoransky / FCB

'No' al menos hasta enero. La incomprensible decisión de la LFP que preside Javier Tebas de computar las secciones para el 'fair play financiero' lo impiden. Xavi Pascual amagó varias veces con romper la cuerda. Si no levanta el ánimo del equipo... ¿de qué le servirían los fichajes en julio si llega 'quemado'?

Sin embargo, él está convencido de que puede obtener un buen rendimiento del equipo y ha cambiado la 'cabeza' por la inteligencia. A falta de refuerzos en el base, Pascual redoblará su confianza en un 'Sato' al que ya tuvo a sus órdenes dos temporadas (2014-16). Por ejemplo, para que tire más... porque las 'mete'.

¿Y el pívot? Ahí sus objetivos serán seguir mimando a Vesely y conseguir que Willy Hernangómez sea más regular y que aporte más en defensa. Un cóctel realmente complicado para un entrenador que, por una vez, ha antepuesto sus sentimientos a lo que le decía la razón. Pues... ¡que tenga suerte!