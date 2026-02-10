Valentía y catalanidad

Este mandato era complejo, quizás se heredaba el momento más crítico a nivel económico del club. El reto era inmenso y era necesario afrontarlo con valentía y con los valores más auténticos del barcelonismo.

Y desde esta situación, Jan Laporta y su junta han sabido rehacer una plantilla de calidad limitada o dudosa y con un valor de mercado muy bajo a una plantilla joven, ganadora, de alto valor de mercado y llena de futuro. Con el añadido de ser buena parte de La Masia con la conexión que esto supone con las esencias del Barça. También ha apostado de manera valiente por la remodelación del estadio, proyecto que las juntas anteriores no habían tenido el coraje de tirar adelante. Y apuesta por una estructura de fútbol clara , con un entrenador que ha sabido sacar lo mejor de la filosofía Barça.

Jan ha sido una persona valiente defendiendo los intereses del club en los diferentes estamentos del fútbol o de aquellas intoxicaciones malintencionadas de algunos opinadores y medios. Y a la vez alardeando de una catalanidad desacomplejada ejercida con naturalidad, en sede judicial y allí donde tiene la ocasión de hablar de lo que representa el Barça, como en estas palabras de la Diada de 2023:

"Tanto en tiempo de democracia como en la oscuridad de la dictadura, el FC Barcelona se ha erigido en defensa de los derechos y de las libertades de Catalunya. Y lo seguiremos haciendo porque la junta y el club tienen el deber de ser fieles a nuestra historia y a las esencias fundacionales que explican porque somos más que un club".