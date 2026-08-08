La vacilada de Florentino le sale cara al Real Madrid

Florentino Pérez ya no es el que era. Hasta no hace mucho, el empresario hacía y deshacía a su antojo tanto a nivel deportivo, como empresarial e incluso político. El pasado 12 de mayo protagonizó una esperpéntica rueda de prensa en la que quedó claro que había perdido facultades. Aquel día, además de dejar frases para el recuerdo, convocó elecciones a la presidencia del Real Madrid desafiando a su principal opositor, Enrique Riquelme.

Estaba convencido de que nadie sería capaz de estructurar otra candidatura para plantarle cara, pero Riquelme lo consiguió. Incluso provocó que Florentino tuviese que lanzar una primera vacilada, anunciando que si volvía a ser presidente, realizaría una oferta de 150 millones de euros por un jugador de Champions. Una vez venció en las urnas y sin un objetivo claro, lanzó su segunda vacilada. Todos los clubs acostumbran a esconder sus ofertas y a no retransmitir sus negociaciones, pero el Real Madrid proclamó a los cuatro vientos, con comunicado oficial incluido, que había hecho una oferta al Atlético de Madrid por Julián Álvarez de 150 millones que los 'colchoneros' habían rechazado.

Florentino buscó con aquella oferta, poco real, encarecer e impedir el fichaje del delantero argentino por el FC Barcelona. Y aquellas vaciladas se le han girado en contra al Real Madrid. Siendo imposible sacar a Olise del Bayern Múnich, el club blanco se lanzó a por otra joya del mercado, Yan Diomandé. Pero el Leipzig sabía que Florentino tenía dinero para gastar, así que no cedió hasta lograr lo que quería, convirtiendo al internacional por Costa de Marfil en el fichaje más caro de la historia de los de Chamartín, con un coste de 125 millones de euros fijos más otros quince en variables.

El esfuerzo económico que ha tenido que hacer el Real Madrid para contratar a Diomandé hizo que en la Casa Blanca tuviesen que racanear al Manchester City el traspaso de Rodri, el mejor futbolista del pasado Mundial y un jugador que los blancos necesitan como el comer para ordenar su juego. Estaban convencidos de qyue sería suficiente con su oferta por el deseo de Rodri de volver a la Liga. Pero no contaban con la capacidad negociadora de los ingleses, que se mostraron inflexibles en el precio, dando que pensar a Rodri que quizá en Madrid no lo veían tan necesario y tiempo a otros clubs para buscar su fichaje.

Y ahí apareció el director deportivo del FC Barcelona. Deco lo está abordando. Fichó a Anthony Gordon y a Karim Adeyemi sin que casi nadie se enterase y logró que Rodri cambiase su "si" al Real Madrid por un "sí" al Barça con negociaciones secretas, rápidas y efectivas. Gran trabajo del brasileño. Que en esta ocasión ha contado con la inestimable colaboración de Florentino Pérez para llevar al Barça a un gran jugador. Y ojo que con Julián, el protagonista de la vacilada del presidente del Real Madrid, todavía queda algún capítulo que escribir.