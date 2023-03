Vacas sagradas de aquí y de allí

Muchos se ha hablado, se habla y se hablará de las vacas sagradas del Barça. Sin embargo, muy poco se habla de las del Madrid, como en general poco se habla de las miserias del equipo blanco. En Barcelona, la presión sobre Piqué, Busquets y Alba ha sido brutal.

Gerard se retiró antes de convertirse en un problema endémico para el club, Busquets está en pleno debate sobre su renovación y Alba ha perdido la titularidad en favor de Balde, de manera que se planteará la discusión sobre si un Barça en la ruina puede permitirse el lujo de tener un suplente a precio de oro. Contra todo pronóstico, y es de agradecer, Alba ha encajado con tranquilidad su nuevo rol y ha evitado otro conflicto en el club. El tema de las vacas sagradas viene de lejos en el Barça, tanto, que convendría no olvidar que los intocables más intocables fueron los primeros en caer, Suárez y Messi, amén del mencionado Piqué a mitad de esta temporada. Quedan Busquets y Alba, a los que ha habido momentos en los que la afición ha hecho responsables de todos los males con críticas durísimas no tan justificadas a tenor de los rendimientos y resultados.

RECONSTRUCCIONES. Sin duda, el nivel de autocrítica que se aplica en Barcelona no es el mismo que se exige en Madrid. Allí también tienen a sus vacas sagradas, a Modric, Kroos y Benzema y a sus fiascos, Hazard, Mariano, Odriozola... pero no se hace sangre con sus veteranos ni nadie pide responsabilidades por los fichajes fallidos. Es evidente que los resultados lo justifican todo, pero esta temporada puede ser el detonante del estallido final. Una de las razones por las que el equipo blanco está contra las cuerdas en la Liga y la Copa es el declive que ya no pueden esconder sus vacas sagradas. Siguen aferrados a la Champions, sí, pero en Europa todavía no se han medido a ningún grande, pues el Liverpool esta temporada no lo es. Todos los focos están puestos en la reconstrucción del Barça, pero la del Madrid no puede esperar. Es más, el Barça ya le ha ganado la partida en este aspecto, como lo demuestran los nueve puntos de ventaja en esta Liga que no se le va a escapar.