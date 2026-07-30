¡Uy qué miedo los fichajes del Real Madrid…!

Muchos culés están reviviendo esa sensación desconcertante y horripilante que le entra a uno al ver como su rival directo no deja de anunciar la llegada de jugadores de primer nivel. En las calles, en las tertulias, en los bares y redes sociales el ambiente está escaldado y envuelto en un clima de inquietud. Mientras ellos fichan a lo grande, en casa parece que no se mueve nada. Pero siempre es bueno invocar a la memoria para espantar monstruos.

¿Esta indignación dónde y cuándo la he vivido yo? Pues los últimos veranos; en cada uno de ellos. Esa tarde de tardía primavera en que se anunció la llegada de Mbappé a Madrid, nos entraron sudores fríos pensando que con el galáctico francés sería imposible competirles de tú a tú. Por la capital española se escuchaban gritos de alegría y, repletos de soberbia, abrían las botellas de champagne celebrando prematuramente todos los títulos que iban a disputarse meses más tarde.

Luego llegaron otros jugadores, ese mismo verano y el siguiente; Endrick, Trent Alexander-Arnold, Huijsen, Carreras y el nuevo Lamine Yamal, Franco Mastantuono. Ese Real Madrid era imbatible. Pero nada más lejos de la realidad, pese a los centenares de millones –y kilos de gloria en el caso de Mbappé– gastados, no solo el Real Madrid no ha conseguido competir a nada, sino que el Barça repleto de chavales de La Masia le ha vapuleado en casi todas las ocasiones que se han enfrentado directamente.

La historia de los galácticos la conocemos a la perfección. Los grandes nombres por sí solos no ganan partidos, ni Ligas, ni Champions… hace falta algo más. Mucho más. Lo hemos visto con Francia durante este Mundial y lo hemos visto en muchas otras ocasiones con distintos equipos: da más rendimiento un equipo cohesionado, una plantilla con los roles claros y que respeta la jerarquía, que no un vestuario de rockstars.

Todos tenemos claro que, si el Barça quiere ganarlo todo, hace falta reforzar la plantilla tanto defensivamente como en ataque, y, aunque parezca que no está sucediendo nada, sin duda, los que saben y deben hacerlo, tanto Deco, Hansi y compañía, están trabajando para que, dentro de nuestras posibilidades, tengamos lo necesario para competir por todo. Pero más allá de esto, y haciendo un ejercicio de honestidad y reconociendo el talento de los grandes jugadores que se han unido al Real Madrid, no debemos dictar sentencia antes de tiempo. Porque sin saber lo que acontecerá en el futuro, el pasado nos dice que al menos estos dos últimos años, la fórmula de las estrellas no ha servido para nada. Calma.