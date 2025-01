Lo urgente no es ganar sino seguir jugando bien

Hansi Flick, en el área técnica de El Coliseum durante el Getafe - Barça / Valentí Enrich

Que el fútbol es una de las ciencias más disparatadas que existen lo demuestra que del histórico 2-5 en Arabia de hace solo una semana, el equipo que salió destruido de aquel duelo duerme hoy con siete puntos de ventaja sobre su verdugo. Parece increíble que el Barça delicioso que ha logrado asombrar al mundo con una nueva generación de maravillosos futbolistas pueda estar a tanta distancia de este Real Madrid que va sumando victorias pragmáticas sin tener ni siquiera algo parecido a un mediocampo.

Nadie duda que Flick ha sido capaz en muy poco tiempo de hacer crecer exponencialmente el juego del equipo, que ha dado un salto cuántico en velocidad, energía y rigor táctico. Pero, como sucede con estos adolescentes que pasan de niños a adultos en un solo verano, el Barça es un ser ciclotímico e imprevisible, que puede masacrar a equipos de la élite mundial al mismo tiempo que sucumbe inocentemente en manos de equipos minúsculos como Las Palmas o el Getafe. El fútbol delicioso de Pedri o Lamine parece estar más diseñado para enfrentarse a la alta costura europea que para enfangarse en las cloacas de Bordalás.

Aunque parezca antinatural, el carácter volátil de este Barça está hoy más diseñado para conquistar la Champions que La Liga, una competición que requiere de una experiencia e incluso una mala leche de la que todavía carece este maravilloso imberbe que está pariendo el laboratorio Flick. De ahí que ante esta inmadurez evidente, un factor esencial para proteger al equipo sea blindar el relato que lo acompaña. Y es que pocas cosas han hecho más daño a la estabilidad del Barça que esta falsa cantinela que han ido repitiendo Laporta, Deco y en su momento Xavi, de que en el Barça es imprescindible ganar títulos. Y nada menos creíble que aquella invectiva del presidente, luego no cumplida, de que “perder tendrá consecuencias”.

No solo fue meterse la soga en el cuello innecesariamente sino que en realidad fue una distorsión de los principios modernos del club. En el Barça ganar es lógicamente muy importante, pero es solo una consecuencia del bien superior, que es jugar bien. Y es que hoy, a pesar de que el Barça de Flick suma la segunda peor puntuación en diez años, la afición está ilusionada no solo porque ve una plantilla con futuro sino también porque se lo pasa bien y está orgullosa del fútbol que ve. Si además los títulos acompañan, maravilloso, pero si no, el entorno está dispuesto a tener paciencia y a aceptar que el camino puede ser largo a cambio de mantener el nivel en el juego.

El problema con Xavi no fueron los títulos (ganó una Liga que ni le tocaba) sino el juego. Lo que ha despertado este año la esperanza del culé no son las victorias sino convencer con un fútbol divertido, y además ejecutado por futbolistas de la casa y con todo el futuro por delante. Lo urgente, pues, no es ganar sino seguir jugando bien y consolidar el crecimiento que se ha logrado. Los títulos grandes ya vendrán solos, aunque vengan el año que viene. Este es el relato que tiene que cambiar el club para evitar males mayores.