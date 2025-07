El único error (minúsculo) del Barça con Nico Williams

Nico Williams, junto a Mbappé, en el último Athletic Club - Real Madrid en San Mamés

El FC Barcelona solo ha cometido un error en el fichaje de Nico Williams. Y es menor. Muy menor. Insignificante. De la misma manera que el Athletic Club ficha a jugadores pagando la cláusula, algo histórico y que las hemerotecas están repletas de ejemplos, el Barça intenta hacer lo mismo. Y en los dos casos es algo legal.

A Deco se le volvió a abrir la posibilidad de contratar a Nico Williams a final de la temporada, cuando su radar estaba pendiente de Luis Díaz. Las calabazas del pasado curso invitaron a la secretaría técnica a descartar inicialmente al internacional español, por lo que pensó en alternativas como la del jugador del Liverpool. Sin embargo, acabada la temporada, con la clasificación para la Champions en el bolsillo, Nico dijo que estaba listo para irse con Lamine y compañía y dar un salto en su trayectoria. Y el Barça se puso de cara porque no hay color entre la inversión parecida entre un jugador de 22 años y otro de 29. Ni el nivel de motivación, ni de proyección, ni de marketing.

Cambio de giro

El Barça, así pues, hizo números y se decidió ir a por Nico. El único error que ha cometido el Barça es de cálculo, de tempos. Si te dispones a pagar la cláusula de un jugador así, sabiendo tu mala relación con el Athletic, lo ideal hubiera sido no dejar pasar tanto tiempo entre la decisión de ir a por Nico y el pago de la cláusula. Ahorrarse algunas declaraciones de intenciones hubiera provocado que la tensión en el país vasco no se desmadrara. Dicho esto, el problema no es del Barcelona, es del Athletic por buscar excusas a una salida inevitable cuando, el año pasado, renovó a su jugador y le puso una cláusula baja, de salida.

El Athletic sabía a lo que jugaba por lo que no tiene motivo alguno para quejarse. En realidad, puede llorar la pérdida de su estrella, pero lo que hace la directiva del club vasco es lo mismo que hace la del Barcelona. Busca a jugadores con proyección que le permitan mejorar su plantilla. Y si puede lograrlo negociando por debajo la cláusula o, como es el caso de Robert Navarro, llegando gratis mucho mejor. Y si no es ninguno de los dos casos, se paga la cláusula y sanseacabó. La ley del fútbol no la ha inventado el Athletic. Ni el Barça.

Así pues, la postura del Barça, la negociación del Barça, los movimientos del Barça para contratar a Nico han sido intachables.