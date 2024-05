La única manera de que lo de Xavi salga bien

Xavi, pensativo en Girona / EFE

Los acontecimientos posteriores a la confirmación de Xavi no han ayudado a fortalecer su posición como entrenador y líder de la enésima reconstrucción del equipo. Nadie le ha ayudado y él mismo se ha autocastigado al primer contratiempo. Miren, ante los ojos de todos los barcelonistas, Xavi entró como cesado en el domicilio de Laporta y salió como entrenador, pero con una indisimulable apariencia de debilidad tras la surrealista noche del sushi.

Nadie se creyó el sainete, Deco ni siquiera se paró ante los periodistas para trasladar un mensaje de confianza. Tampoco la rueda de prensa oficial fue convincente. Mucha emoción pero pocos argumentos futbolísticos. Flota en el ambiente que no todo el club apoya a Xavi.

Xavi se sabe débil y lleva mal esta presión. Solo si le dan todo el poder dará lo mejor de sí Joan Maria Batlle

Y a todo eso, llega la andanada de Girona. Xavi lo empeora, carga contra los jugadores y concluye que la falta de experiencia y débil mentalidad del equipo es el resumen de la temporada. O sea, que él lo tenía todo controlado, pero los jugadores han fallado. Se equivoca y, sinceramente creo que se equivoca porque se sabe débil ante el clan presidencial y quiere evitar a toda costa parecerlo ante la afición.

Su figura está condicionada por las dudas y él lleva muy mal esta presión. Solo hay una manera de que lo suyo funcione: darle todo el poder. Que salga Laporta y le dé galones de manager, que fiche y desfiche, que quede claro que no le van a colocar a enchufados varios, que el equipo y la afición le vean fuerte... solo entones dará lo mejor de sí. Pero me temo que esto no sucederá, hay demasiados intereses y amigos en juego.