Una única línea roja

El fútbol, el juego, el equipo, los jugadores y el entrenador lo son todo en esa nueva dinámica que se ha generado en la última temporada, creando una profunda ilusión por la regeneración deportiva del Barça. Perdimos en semifinales de Champions, quizás mejor, quizás no era el momento… no sé qué habría pasado en una final contra el PSG en el zenit del equipo galo.

Este año, empezaremos creyendo más que nunca en un equipo que ha demostrado que atesora un gran nivel, sabe a lo que juega, tiene hambre de victorias, compite muy bien, cree en su capacidad y tiene una calidad que lo hace creíble frente a los rivales. Añadan a eso un gen competitivo frente al Madrid (que a los culés nos vuelve locos) que solo puede nacer en un lugar como La Masia.

Por tanto, la palabra es ilusión a raudales. Llega Rashford, que huele tanto a exjugador, aunque algo menos que Ansu Fati (ojalá me equivoque en ambos casos). Aunque si tuviera que apostar por uno, también lo haría por el británico. La caja no nos da para más. Ahora en agosto, tras el insufrible y tedioso Mundial de Clubs, veremos una pretemporada corta y atípica, mirando más a oriente que a occidente. De esa broma de la FIFA en la que no participamos, el Barça sale con mayor probabilidad de tener un Balón de Oro, puesto que la ausencia competitiva de Dembelé en su final ofrece a Lamine una ventana de oportunidad.

Si dejamos de lado el terreno de juego, todo es mucho más volátil, por decirlo elegantemente. El club se gestiona, con un pequeño grupo de acólitos que fijan su estrategia desayunando junto al presidente, en la esquina de un restaurante cercano a la plaza Francesc Maciá, en un formato más próximo al de tertulia de amiguetes que al de consejo de dirección. No es que la reputación no importe mucho, es que ni preocupa.

Puedes hacer una campaña de vuelta al estadio con el presidente como principal protagonista y anunciar a bombo y platillo la celebración del Gamper en el Nou Camp Nou para en menos de dos semanas dudar de que se pueda jugar en lo que resta del año. No pasa nada. Nadie aparece, nadie dice nada, tan sólo se filtra que el Ayuntamiento, para llorar o reír, depende de cómo lo miren, ha endurecido las normas para su apertura. Recuerden, nos contaron que el retraso en la entrega de la obra nos generaría un millón al día, como penalización, y de eso nada de nada. Cuando este acabe, veremos qué ha acabado costando.

Mentir ya no necesita ni el ejercicio de tratar de desmentir. Así de fácil es la gestión de la comunicación del populismo. En otra tertulia de amigos, los míos, cenando en la Costa Brava este fin de semana, se empieza a dudar de si el socio mantendrá sus localidades cuando vuelva al estadio. Seguramente esa es la línea roja que esta junta no se atreverá a tocar, aunque empiezo a dudarlo. Eso sería un auténtico cisma social.