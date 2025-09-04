Umtiti, una decisión que marcó una carrera

Así ha sido la decepcionante carrera de Samuel Umtiti

Samuel Umiti, ex jugador del Barcelona, se encuentra sin equipo después de acabar su contrato con el Lille. El jugador, a sus 31 años, se retirará si no encuentra nuevo club antes de 11 de septiembre, fecha en la que cierran los últimos mercados abiertos para países de fuera de Europa.

Si se confirma, será el final a una trayectoria marcada por una decisión, la de no operarse al final de la temporada 2018 para no perderse su participación en el Mundial de Rusia. La jugada, a corto plazo, le salió bien porque Umtiti jugó ese torneo, fue decisivo con un gol en las semifinales contra Bélgica. Francia se clasificó para la final y Umtiti acabó siendo campeón del mundo.

El precio que pagó fue alto porque allí, en ese momento de gloria, empezó a cavar el hoyo de su carrera deportiva. Con solo 24 años, con toda una trayectoria por delante, Umtiti entró en un túnel del que no ha logrado salir. El francés había sido una explosión hasta convertirse en uno de los mejores centrales del mundo desde su fichaje por el Barcelona, pero tras el Mundial empezó su debacle.

No hizo caso a los médicos del Barça de operarse ese verano porque eso implicaba darse de baja del torneo de selecciones. Estaba avisado del riesgo que corría. Pero para él primó el Mundial. Las consecuencias fueron duras, el precio a pagar inmenso, porque desde ese momento, hasta ahora solo ha podido jugar 88 partidos de futbol más. Ha vestido la camiseta del Lecce y del Lille con más tiempo en la enfermería que en el terreno de juego. Jamás volvió a vestir la camiseta de la selección nacional.

Umtiti volvió a operarse en un par de ocasiones esta temporada (2024-25), el último intento para salvar su carrera. Pero ha fracasado y ahora solo la aparición de un equipo menor puede llevarle a estirar algo más su carrera deportiva. ¿Valió la pena su decisión? Le dio un Mundial pero le quitó la carrera. Cada uno puede su punto de vista. Ganó lo que pocos han logrado, pero no tuvo la trayectoria que todos esperábamos.