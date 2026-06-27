El último mandato de Laporta

Joan Laporta, en el Palau con Aureli Mas y con el presidente Rafa Yuste / VALENTÍ ENRICH

El próximo miércoles 1 de julio arrancará oficialmente el último mandato de Joan Laporta como presidente del Barça. Y será el último porque así lo establecen los estatutos del club. Cinco años más al frente de la entidad, respaldado por una victoria contundente en las urnas que confirmó la confianza de los socios en su proyecto.

En el apartado deportivo, Laporta ya puede presumir de haberlo ganado prácticamente todo y está a dos pasos de convertirse en el presidente con más títulos en su haber. Por eso, su gran desafío ya no pasa únicamente por levantar títulos, sino por culminar definitivamente la inauguración del nuevo Camp Nou.

A priori, es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, existe un factor capaz de alterar cualquier planificación: los resultados del primer equipo. Laporta lo sabe perfectamente. El fútbol manda y, por mucho que avance el Espai Barça, la estabilidad institucional siempre dependerá de lo que ocurra sobre el césped. De ahí su empeño en construir un equipo capaz de competir de verdad en Europa.

Volver a conquistar la Champions es su otra obsesión. Ganarla le permitiría afrontar los próximos años con una tranquilidad que hoy todavía no tiene. Porque si algo caracteriza a Laporta es que disfruta siendo presidente del Barça. Lo vive con pasión y lo ha convertido en su profesión.

Este miércoles volverá a ser investido presidente, aunque en realidad nunca ha dejado de ejercer como tal. En el club no se ha tomado una sola decisión sin su aprobación y está al corriente de todos los movimientos de la entidad. A partir de ahora, tiene previsto incorporar nuevos directivos, acometer cambios importantes en el organigrama y buscar nuevos ingresos o alternativas económicas que le permitan seguir fichando.

Laporta tiene cinco años por delante para convencer definitivamente a los socios de que acertaron al renovarle la confianza. Cinco años para consolidar un legado histórico o para alimentar aquel viejo refrán que asegura que segundas partes nunca fueron buenas.

Por el bien del Barça, deseamos que sea lo primero.