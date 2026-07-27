El último clavo ardiendo: Julián a cambio de Ferran + 100 millones

Pongamos sobre la mesa, sin tapujos, todos los factores. El Barça necesita cerrar urgentemente el fichaje de un '9' de referencia, que se adapte a su juego y le permita dar un salto de calidad en la Champions. El Barça quiere a Julián Álvarez, pero el Atlético de Madrid no lo va a dejar ir si no es por una cantidad desorbitada o a cambio de algún otro futbolista muy atractivo. Por otro lado, es sabido que Mateu Alemany tiene una predilección por Ferran Torres, y que ahora mismo los dos grandes amigos del futbolista del momento son Marcos Llorente y Marc Pubill, una amistad que, por cierto, ellos mismos se han encargado de publicitar abiertamente por redes. Por último, es indudable que el Barça ha perdido el control sobre el héroe del Mundial, que ha sido suplente en casi todos los grandes partidos con Flick y al que solo le quedan cinco meses para poder empezar a negociar con el equipo que quiera.

A pesar del mal rollo que hay entre Barça y Atlético, a pesar de que la operación para fichar a Julián Álvarez es poco menos que imposible por sí sola, de repente ha aparecido encima de la mesa una posible solución para el 'sudoku' del verano. Hay un solo movimiento que podría hacer encajar todas las piezas: la única posibilidad para que Julián vaya al Barça es que Ferran Torres entre en la operación y se marche al Atlético, donde tendría la confianza, los minutos, las amistades y el reconocimiento que no ha encontrado en el Barça. De hacerse esta carambola, todos tendrían una salida: el Barça podría vender que ha conseguido el fichaje soñado y el Atlético podría explicar que se ha quedado con el hombre de moda en el fútbol mundial. Los dos clubes podrían contar que le han robado al otro su gran joya, y sus respectivas parroquias lo podrían celebrar gustosamente. El Barça podría tasar a Ferran en 50 millones, el Atlético a Julián en 150, y el intercambio podría cerrarse por una cifra muy parecida a Ferran + 100 millones.

Es un trueque deportivamente muy conveniente para los dos clubes y los dos jugadores, pero hay que salvar un último obstáculo. Ahora mismo, las relaciones entre Barça y Atlético están casi rotas, y las declaraciones de Gil Marín a dos días de la final del Mundial dejaron las conversaciones en un punto prácticamente muerto. Pero en ningún guion estaba escrito que Ferran Torres sería el inesperado artífice de la victoria de España y se convertiría en un insólito activo económico y negociador para el club blaugrana.

Si el Barça quiere hacerse con los servicios de Julián Álvarez, solo queda un último clavo ardiendo: poner sobre la mesa a Ferran más algo muy parecido a 100 millones. De producirse esta oferta, ya verán cómo todos los actores empiezan a modular sus declaraciones. Hace pocas semanas, el fichaje de Julian era una utopía. El azar le ha brindado al Barça una última oportunidad para intentar hacerlo posible.