La última lección de don Luis

Quien mejor lo conoció me dijo ayer algunas de las razones por las que el Barça no supo entender a don Luis Suárez, de modo que cuando se fue éste al Inter, bajo cuya bandera ha muerto ahora aquel gran futbolista a los 88 años, ya hacía rato que había dejado de estar bajo el manto moral del equipo azulgrana. Más que eso: siguió siendo azulgrana, barcelonista, hasta el último suspiro, pero no soportó, y no lo dijo, hasta qué punto aquellas sucesivas directivas que tuvo el Barcelona fueron incapaces de acabar con el desdén con que lo despreció el graderío.

Yo era un adolescente cuando don Luis era aun del Barça, de modo que era incapaz de procesar las consecuencias (contadas por Dicen o el Lean, con los que cultivé mi barcelonismo) de esos exabruptos de los aficionados que preferían a otros antes que al gallego que cambió (¿para siempre?) el modo de jugar del equipo.

Así que, cuesta abajo en la rodada, don Luis terminó yéndose con Helenio Herrera a la escuadra italiana, donde ahora ha sido despedido como un héroe que jamás dejó de sentir la marca española, y barcelonista, de su vida como futbolista. Ahora las televisiones y los periodistas han explicado, en imágenes y en literatura, el enorme legado que dejó, a pesar de su paso fugaz, en la historia azulgrana.

Ese fútbol que él compartió con Kubala, con el que lo echaron a pelear, y con Eulogio Martínez, al que elegían para que lo sustituyera en los viajes, no es ajeno al modo con que siguió actuando el equipo, desde la derrota ante el Benfica hasta los tiempos en que gente como Busquets o Pedri centran o rematan, o defienden y atacan, con aquel estilo que convirtió a Luis Suárez en el Don Luis Suárez al que ahora despedimos.

¿Y por qué el Barça es así de cicatero? Ese mal no es nuevo, no es de esta echadura en la que sobresalen las decisiones, por ejemplo, de Joan Laporta. Yo recuerdo que de muchacho le pedí a Llaudet (Enrique Llaudet Ponsá, entonces se decía Enrique) que me enviara por favor un escudo azulgrana, pues yo ya me firmaba en mi escuela Juan Azulgrana, era tal mi pasión por el club de Les Corts. No tenía por qué responderme, claro, pero que no me respondiera me dolió durante mucho tiempo en mi vida hasta el punto que, en 2007, cuando lo conocí en un tanatorio, Laporta se deshizo de su escudo y me lo puso en mi propia chaqueta.

Ahora que Don Luis se ha ido me pregunto si no habría sido aquel desdén por él, y no su descuido de mi carta, el que me llevó a pensar que quizá no se merecía Llaudet la presidencia de un club tan desdeñoso con un hombre que tanta alegría nos dio como Luis Suárez.

Lo cierto es que el fútbol se hace de grandes y de pequeñas cosas; en aquel entonces los presidentes, quizá como ahora, eran dictadores del palco y más allá; escuchaban a la grada pero no escuchaban el fútbol, y por eso abandonaron a su suerte, por un dinero que en seguida se hizo barato, al único español o española que en años ha tenido el Balón de Oro.

Don Luis no fue tan solo un Balón de Oro. Fue del Barça, y le dio al Barça estilo y porvenir, fue referencia en la cancha y en la memoria, y nosotros, me decía ayer este amigo que tanto lo quiso, y tanto le ayudó a ser quien fue, lo dejamos marchar como luego, ay, hemos dejado ir a tantos. Un símbolo de gloria, una metáfora del desdén, un enorme futbolista para un Barça a veces tan mezquino hasta con los niños.