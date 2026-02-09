La última 'bala' de Alonso

En 2026, la Fórmula 1 entra en una nueva dimensión, con nuevas reglas y la mayor revolución técnica de los últimos tiempos. Una oportunidad para ‘valientes’. O para los que, como Fernando Alonso, están acostumbrados a lidiar históricamente con los cambios.

Los nuevos monoplazas mantendrán el motor V6 turbo híbrido, pero el sistema eléctrico aportará la mitad de la potencia total, los combustibles serán 100% sostenibles y la aerodinámica activa, que sustituye al DRS, exigirá al piloto gestionar la energía en los adelantamientos.

En este contexto, partiendo todos de cero, si hay un piloto que puede sacar partido a su dilatada experiencia es Alonso, que a lo largo de las dos últimas décadas las ha visto de todos los ‘colores’ y ha vivido en primera persona la evolución de su deporte.

Este lunes en Bahrein ha visto la luz el ambicioso proyecto de Aston Martin. El AMR26 es el primer coche diseñado por el ‘genio’ Adrian Newey para la escudería de Silverstone, que cuenta además con Honda como nuevo socio de motores en exclusiva, lo que les convierte en un equipo oficial, con todas las ventajas que eso implica

Pero esta temporada, tan importante como el monoplaza es el extraordinario bagaje de Fernando. A sus 44 años el asturiano ostenta 32 victorias, 106 podios, dos títulos mundiales y 425 Grandes Premios, récord absoluto de carreras en la Fórmula 1. Datos que hablan de su veteranía y sus logros en la pista, ya lejanos, pero sobre todo, de su capacidad para aclimatarse a lo que venga.

Alonso asistió al final de la época dorada de Schumacher y Ferrari, derrotando al astro alemán con peores ‘armas’, se adaptó a la introducción de los neumáticos Pirelli, transitó con altos y bajos por las dos etapas hegemónicas de Red Bull, con Vettel y Verstappen, soportó la supremacía de Mercedes y Hamilton en la era híbrida y últimamente se resignó a los coches de efecto suelo y enormes proporciones. Todo ello, además, con la limitación de test en el nuevo marco del techo presupuestario y con la llegada de Liberty y su particular gestión ‘a la americana’ del show de la F1.

En resumen, Fernando Alonso está preparado para afrontar el desafío. Y en función de lo que ocurra este año, también se ha mentalizado para un posible adiós al Mundial cuando termine este curso. El AMR26 es su última ‘bala’. Y sus fans quieren que, si tiene que irse, lo haga 'matando'.