La UEFA demostró quién manda

Laporta y Ceferin, en el palco / Valentí Enrich

Ceferin, presidente de la UEFA, eligió un Barça-PSG para volver, casi cinco años más tarde, a sentarse en el palco para ver en directo a los blaugrana. La última vez fue en febrero de 2021, también con la visita de los parisinos, club con el que mantiene una gran relación (Qatar Airways es la aerolínea oficial de la Champions desde septiembre de 2024), cuyo presidente, Nasser Al-Khelaifi, es vicepresidente de la UEFA, presidente de la ECA y enemigo acérrimo de la difunta Superliga Europea. Nada es casual a estos niveles.

Laporta y Ceferin posaron al descanso / FCB

Joan Laporta, presidente del Barça y único socio conocido de Florentino Pérez en un torneo fantasma que nació cojo por la megalomanía provinciana del dirigente blanco, pudo escenificar una especie de acuerdo de paz con la UEFA que, en realidad, es una derrota y, como todas ellas, obliga al perdedor de la guerra a pagar un precio. En este caso, las condiciones para acabar con el conflicto ha sido muy alto. A nivel económico, pero también a nivel de imagen.

Joan Laporta y Nasser Al Khelaifi llegan a la comida de directivas antes del partido de Champions entre el FC Barcelona y el PSG / DAVID BERNABEU

La UEFA multó al Barça con 60 millones de euros por saltarse el ‘Fair Play’ financiero, pero ‘Ceferin I El Magnánimo’ rebajó la cifra a 15 millones mientras mantiene la amenaza de pedir el resto sobre el club: no existe mejor forma de tener cogido a la actual junta blaugrana por aquellas partes tan delicadas. Es, en el fondo, un movimiento inteligente a la vez que maquiavélico del mandatario del fútbol europeo. Es, sin duda, su manera de decir “aquí mando yo”. Pero Ceferin, que ni olvida ni perdona, no ha tenido suficiente con ello.

Luis Figo, presente en Montjuïc / X

Casi cinco años después de su última visita para ver al Barça en directo, no llegó al palco solo, sino que lo hizo acompañado de Luis Figo, embajador de la UEFA y enemigo público número uno del barcelonismo. La jugada es maestra, astuta y, por supuesto, retorcida. Laporta no tenía ninguna vía de escape y se vio obligado a claudicar y hacer equilibrios imposibles para justificar la presencia del portugués. Otra vez, Ceferin volvió a demostrar quién manda. Es muy bueno en lo suyo, de eso no cabe ninguna duda. Al Barça no le quedó otro remedio que obedecer y reservar una butaca en el palco presidencial a Figo porque, además de la amenaza de multa, también necesita el visto bueno de la UEFA para regresar al Spotify Camp Nou lo antes posible y está en una posición de debilidad evidente.

Ceferin y Laporta en una imagen de archivo / JAVI FERRANDIZ

Tampoco fue casualidad la designación de Michael Oliver para arbitrar el partido, colegiado inglés cuyas actuaciones en el pasado no invitaban al optimismo. Como tampoco fue gratuito que, tras ganar el PSG, Nuno Mendes, que debió ver la roja, lograra el MVP. Son unos genios.