Truco o trato

El Madrid se encontró ante una de esas bromas pesadas que solo sabe fabricar el fútbol: ver al gran rival proclamarse campeón en la cara, en el Camp Nou, en directo, en un Clásico y con todo el mundo mirando.

El Madrid se presentó con una pregunta muy simple: Competir o no. Por lo visto, eligió la segunda. Y cuando un equipo grande elige no luchar, el castigo no es solo el marcador. El castigo es la imagen. La sensación de que algo se ha roto por dentro.

El Barça ganó 2-0, cerró la Liga y puso el espejo delante del rival. No hizo falta una goleada, que podría haber sucedido. Tampoco buscó humillar, bastó con jugar como un equipo frente a un conjunto que pareció, una vez más, la suma de futbolistas desconectados y sin un objetivo común.

De Vinicius y su capacidad de liderazgo, esta vez no hablaremos. Ese fue el truco: No fue un Clásico. No fue una final. El equipo blanco no compitió. Era la última oportunidad para decir “aquí estamos”, pero fue más de lo mismo.

Si era una prueba de carácter, el Madrid no la pasó. Ni orgullo, ni reacción, ni gen competitivo. Todo ese vocabulario que tantas veces le ha salvado cuando el fútbol no alcanzaba, hoy ya no existe. Mucho nombre, poco equipo. Mucha camiseta, poco orgullo.

El equipo merengue empezó a perder antes de perderlo. Lo perdió en la mirada o en la inexistente presión. Hoy no tiene una idea colectiva a la altura de su escudo, tiene futbolistas capaces de ganar un partido con una acción aislada, pero no un equipo capaz de sostener una temporada desde la ambición semanal.

El Barça olió la poca gana y fue directo al cuello. Rashford golpeó primero. Ferran remató después. En menos de media hora, el Madrid ya estaba jugando contra el marcador, contra el ambiente y contra sí mismo.

Lo grave no fue ir por detrás, eso le pasa a cualquiera, lo grave fue no rebelarse. No hubo furia, ni plan alternativo, ni esa agresividad mínima que separa una derrota digna de una rendición silenciosa. Este Madrid no tiene alma colectiva. No entendió que el día era único para su rival. No tuvo ese punto de rabia que exige un Clásico cuando el rival te puede ganar la Liga en la cara.

Ahí está la palabra. Competir. Eso no sucedió. El Madrid no lo hizo. El Barça, en cambio, sí. Jugó con la contundencia de quien sabe lo que se juega y que va a por ello. Fue una noche de autoridad. De presión, orden y colmillo. De un equipo que entiende que los títulos se ganan con talento, pero se certifican con hambre.

El Madrid salió del Camp Nou con una derrota y una pregunta: ¿cuál es el plan ahora? No basta con acumular estrellas. No basta con invocar a la historia. La historia pesa cuando la empujas, pero si la usas como refugio, se convierte en coartada.

Este Madrid necesita dejar de hacerse trampas. Truco o trato. El Barça salió campeón. El Madrid salió señalado. La diferencia no estuvo solo en el marcador. Estuvo en algo más duro: uno quiso ganar la Liga. El otro ni siquiera supo cómo pelearla. El partido fue una radiografía de lo que son ambos equipos hoy.